Közel 13 milliárd dollárt bukott a kínai ingatlanpiacon Jang Huj-jen, Ázsia leggazdagabb asszonya a Bloomberg milliárdosokat összesítő oldala szerint. A kínai ingatlanbiznisz problémáiról már régóta lehet hallani, de eddig senki sem vesztett ekkora összeget rajta. A 41 éves üzletasszony tulajdonában álló Country Garden Holdings Kína legnagyobb ingatlankereskedő cége. Huj-jen az apjától örökölte a céget – írja a CNN.

Régóta nem volt ilyen Kínában A korábban a növekedést fűtő ingatlanszektor egyre inkább a gazdaság béklyójává válik.

A Country Garden részvényeinek ára egy év alatt gyakorlatilag megfeleződött, amióta kiderültek a kínai piac problémái (túlárazott ingatlanok, gyenge kereslet, körbetartozás). A részvénykrach miatt Jang Huj-jen 24 milliárd dolláros vagyonának több mint fele odalett, a becslések szerint 11,3 milliárd dollárja maradt.

Búzával is lehet fizetni néhány lakásért Kínában A szokatlan értékesítési taktikák a vevők ösztönzésére szolgálnak a súlyos visszaeséssel küzdő kínai ingatlanpiacon.

Ezzel még mindig ő Ázsia leggazdagabb asszonya, de szép lassan a többi kínai milliárdosnő feljön mögé a sorban. A második helyen álló, a vegyiparban utazó örökösnőt, Fan Hung-vejt alig 100 millió dollárral előzi meg.

A kínai ingatlanválság az elmúlt hetekben még inkább gyorsult, több ezer vásárló döntött ugyanis úgy, hogy megtagadja a részletfizetést, ha az építkezések nem haladnak a terv szerint. Huj-jen cégének, a County Gardennek is egyre nagyobbak az adósságai: a héten bejelentették, hogy jelentős mennyiségű részvényt értékesítenek diszkontáron, ezzel mintegy 361 millió dollárra tesznek szert, amiből külföldi tartozásaikat rendeznék.

Fotó: Fang Xing /ImagineChina via AFP

Az ingatlanpiaci problémák miatt már a kínai bankok is jóval óvatosabban adnak hitelt, ami még inkább mélyíti a válságot. Sokan attól tartanak, hogy a nagy cégek is sorra dőlnek majd be, és magukkal ránthatják az ország és ezzel a világ gazdaságát. Emiatt is tervez közbelépni Peking, a tervek szerint hatalmas mentőcsomagot készül bevetni.