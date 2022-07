Újabb orosz légicsapások érték kedden Ukrajna fekete-tengeri régióit Odessza és Mikolajiv térségében, károkat okozva lakóházakban és a kikötői infrastruktúrában – közölte az ukrán déli katonai parancsnokság.

A tájékoztatás szerint az orosz erők légi indítású rakétákat vetettek be a támadásban.

Odessza térségében több magánház is károkat szenvedett, illetve lángra kapott a tengerparti településeken.

Mikolajivban a kikötőben keletkeztek károk, dacára a Moszkva és Kijev között az ukrán gabonaexport fekete-tengeri kikötőkből történő újraindításáról szóló, múlt héten aláírt egyezménynek.

Nem sokkal a légicsapások után Kirill Sztremouszov, az orosz ellenőrzés alá került Herszon megye katonai-polgári közigazgatásának helyettes vezetője kijelentette, hogy hamarosan Odessza és Mikolajiv régiókat is – az ő értelmezésük szerint – megtisztogatják az orosz erők. Herszon régiót és Herszon városát mindörökre elfoglalják – hangoztatta a Kreml által kinevezett illetékes.

Fotó: STR / NurPhoto via AFP

Az afrikai körútja ugandai állomásán tartózkodó Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a nap folyamán megerősítette, hogy Moszkva kész tárgyalni Ukrajnával a háború végéről, bár ismételten azt állította, hogy Kijev nyugati szövetségesei ellenzik a megállapodást.

Sosem utasítottuk el a tárgyalásokat, mert mindenki tudja, hogy az ellenségeskedések a tárgyalóasztalnál érnek véget

– mondta az orosz diplomácia vezetője. Ugyanakkor hozzátette, hogy az egyeztetések a felek márciusi isztambuli tanácskozása óta zsákutcába jutottak.

Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők korlátozott területi nyereséget értek el, s jelenleg a Donyec-medencei Bahmut bevételére összpontosítanak, hogy offenzívájukat Szlovjanszk és Kramatorszk irányába folytatni tudják.

Németország nehézfegyvereket szállított Ukrajnának

„Az ígért Mars II. típusú rakétasorozatvető rendszereket és három további Panzerhaubitze 2000-es (PzH 2000) önjáró löveget leszállítottunk. Megtartottuk ígéretünket” – hangsúlyozta Christine Lambrecht német védelmi miniszter. Ukrán hivatali partnere, Olekszij Reznyikov hétfőn közölte, hogy Ukrajna megkapta az első három Gepard önjáró légvédelmi gépágyút Németországtól. Kedden már öt átadott Gepardról beszélt.

Berlin összesen 30 Gepardot és 59 ezer lőszert, valamint három Mars II.-t és tíz darab PzH 2000-es önjáró löveget, IRIS-T rövid hatótávú légiharc-rakétákat és három műszaki-mentő harckocsit ígért a kijevi vezetésnek a német hadsereg (Bundeswehr) állományából.

A közepes hatótávolságú Mars II. különböző típusú lövedékeket, egyebek között GPS-irányítású vagy aknaszóró rakétákat is képes kilőni a lánctalpas alvázra szerelt tizenkét indítócsövet tartalmazó rakétasorozatvetőből.

Lambrecht beszélt arról is, hogy a Mars II. kiegészítésére még szeptemberben Cobra típusú tűzvezérlő radart is átadnak az ukrán hadseregnek. A szerződést már aláírták, most kezdődik az ukrán katonák kiképzése ezen az igen összetett rendszeren – tette hozzá.

A német védelmi miniszter közölte, hogy az IRIS-T SLM rakétákkal is napokon belül elkezdődik a kiképzés. A gyártó vállalat pedig már ősztől tud szállítani Ukrajnának vadonatúj rakétákat.