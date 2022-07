Éves szinten 43 százalékkal, 141 millió tonnára esett vissza júniusban az ukrán gabonaexport – közölte az ország agrárminisztériuma pénteken a Reuters szerint.

Mindennek ellenére a 2021-22-es időszakban a kivitel 8,5 százalékkal, 48,5 millió tonnára nőtt, köszönhetően a februárt megelőző magas volumennek. A háború kezdetét követően azonban erőteljesen visszaesett a kivitel, hiszen az oroszok blokád alá vonták a fekete-tengeri kikötőket, élelmezési váltságot kiváltva ezzel Afrikában és a Közel-Keleten és az egekbe lőve az élelmiszerárakat világszerte.

Fotó: NINA LIASHONOK / AFP

A búza exportja a 2021-22-es időszakban 18,7 millió tonnára nőtt az egy évvel korábbi 16,6 millió tonnáról, míg a kukorica kivitele 23,5 millió tonnát tett ki, szemben az egy évvel korábbi 23,1 millió tonnával. Az árpaexport 5,8 millió tonnára nőtt 4,2 millió tonnáról.

Az ukrán kormány szerint idén az ország mintegy 65 millió tonnányi gabonát és olajos magvat takaríthat be, szemben a 2021-es 106 millió tonnával. A csökkenés okai a háborúban elvesztett területek és az alacsonyabb hozamok. A minisztérium szerint az ország déli és keleti részén már a betakarítás is elkezdődött, és 293,800 tonna termést már be is gyűjtöttek a bevetett területek mintegy 1 százalékáról, 131,500 hektárról. Az átlagos hozam tehát hektáronként 2,23 tonnára rúgott.