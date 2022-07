A papír- és műanyaghulladék visszaszorítása világszerte nagy kihívás, főleg az olyan fogyasztói társadalmakban, mint az Egyesült Államok.

A környezettudatos cégek új trendet honosítottak meg, eljött az ehető evőeszközök ideje

– írja az Axios. Az ízletes kiegészítők gyártása még mindig kifizetődőbb, mint az eldobható tárgyaké.

Az Incredible Eats oregánós, chilis, feketeborsos, csokoládés, vaníliás és pekándiós kanalat készít, attól függően, hogy leveshez vagy desszerthez használják. Az étkezés befejeztével pedig záróízként az evőeszközök is elfogyaszthatók. A koktélokhoz és a turmixokhoz eperízű, csokis, gyömbéres és fahéjas szívószálat ajánlanak.

A kávérajongóknak a gabonából vagy zabból készült hőálló csésze elfogyasztásával fejeződhet be a rituálé.

Fotó: Incredible Eats

A Cupffee Lavazza kávét kínál ehető csészékben, amelyek akár 40 percig is ropogósak maradnak, és mindössze 56 kalóriát tartalmaznak, tehát attól sem kell tartani, hogy hizlalnának.

A nagyobb gyártók már edényeket és komplett étkészleteket is elkezdtek piacra dobni. Ennek azonban valószínűleg nem a háztartások lesznek a fő megrendelői, ahol szükség van állandó tárgyakra is, hanem inkább az éttermek és a szórakozóhelyek, amelyek üzleti előnyt is tudnak kovácsolni az egyelőre még kuriózumnak számító eszközök bevezetésével. Ráadásul kevesebb szemetet halmoznak fel, a vendégeket pedig kellemes módon ösztönzik a környezetvédelemre.

Fotó: Incredible Eats

A Sorbos vállalat több ezer amerikai gyorsétteremben kíván terjeszkedni. A Biotrem búzakorpából készült tányérjai pedig még mikrózhatók is.

Az ehető eszközöknek kritikusai is akadnak, van, aki arra panaszkodik, hogy a kések nem elég élesen vágnak, vagy az étkezés közben romlik az állaguk, mások nem tartják elég finomnak vagy semlegesként írták le az ízét, és leginkább a kínai szerencsesütihez hasonlították.