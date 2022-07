Egy 2019-es elhibázott kormányzati döntés miatt van ennyi cápatámadás az utóbbi hetekben az Egyesült Államok New York államában – írja a New York Post című lap. Mint arról a VG is beszámolt: az elmúlt időszakban egyre többször fordul elő ilyen baleset, idén már hatan sérültek meg.

Az amerikai lap szerint mindez egy 2019-es rendeletnek köszönhető, ebben döntött ugyanis az állam úgy, hogy tilos halászni egy bizonyos heringfajtára, a Brevoortia tyrannusra. Ez a fajta a cápák egyik legfőbb táplálékforrása, úgy vonzzák a ragadozókat, mintha egy all you can eat büfé lenne. A cápák ennek köszönhetően az elmúlt három évben visszaszoktak a strandok és a partok közelébe, így sokkal gyakrabban néznek tápláléknak fürdőzőket.

Fotó: AFP

A Post szerint az eredeti beadványban szerepelt is, hogy ez a heringfajta a cápák egyik kedvence, de a lapnak nyilatkozó törvényhozó, Steve Englebright szerint, amikor kitalálták a rendeletet, fogalmuk sem volt arról, hogy ez megnöveli a cápák jelenlétét a térségben. A rendeletet egyébként azért hozták, mert 2011-ben már kis híján kipusztult ez a halfaj a túlhalászat miatt.

A halak miatt a cápák akár 10-15 méterre is körözhetnek a parttól, amely már bőven elég távolság ahhoz, hogy rátámadjanak a fürdőzőkre, vagyis az éppen csak a vízbe merészkedők is veszélynek vannak kitéve.

Szakértők szerint ugyanakkor nincs nagy meglepetés a megnövekedett támadásszámokban, egy helyi egyetem professzora szerint egész egyszerűen csak arról van szó, hogy több a strandoló és több a cápa is, így elkerülhetetlen, hogy a balesetek száma is emelkedjen.