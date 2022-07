Élre tört az iPhone-ra letölthető alkalmazások listáján a BeReal, az Alexis Barreyat által 2020-ban Franciaországban elindított közösségimédia-platform – írja a Wired. Az idei első negyedévben még csupán a negyedik legtöbbször letöltött alkalmazás volt az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Franciaországban, és csak az Instagram, a Snapchat és a Pinterest előzte meg. Az új applikáció kezdetben Európában hódított, mostanra azonban egyértelműen az amerikaiak – ezen belül is az egyetemi hallgatók – az elsődleges felhasználói bázisa.

Miben más a BeReal közösségi felület?

A BeReal – magyarul nagyjából azt jelenti, hogy légy valódi – őszinteséget ígér, vagyis valami olyasmit, amit a közösségi média kritikusai hiányolnak az online térből és az olyan, már jól ismert platformokról, amilyen az Instagram vagy a Facebook. Az előre beállított, filterek és effektek felhasználásával tökéletessé varázsolt fotók megosztása helyett a BeReal a fejlesztők szándéka szerint arra ad lehetőséget, hogy a felhasználó a „valódi önmagát” mutathassa meg mindazoknak, akik erre kíváncsiak.

Kezdhet aggódni a TikTok és a Twitter? Egyre népszerűbb a Franciaországban útnak indított BeReal, miután tavaly több kockázati tőkealap 30 millió dollárt fektetett a vállalkozásba.

A BeReal mindennap egy véletlenszerű időpontban felszólítást küld az alkalmazás birtokosainak, akiknek ezután két percük van, hogy készítsenek magukról egy képet, amelyet a barátaiknak is elküldhetnek. A fényképezéshez a telefon elő- és hátlapi kamerája is bekapcsol, tehát nemcsak a készüléket tartó személy lesz látható, de a körülötte lévők is, sőt a két képből összeálló kollázs azt is megmutatja, mivel ütötte el éppen az időt a fotó készítője. A hitelességet a kétperces időkeret szavatolja, ugyanis ilyen rövid idő alatt nem lehet utólagosan korrigálni, retusálni, effektekkel vagy filterekkel szépíteni a kamerák által feltárt rögvalóságot.

Fotó: SERGE TENANI

Mi az a RealMoji?

Azoknak a felhasználóknak, akinek ez kevés, lehetőségük van arra is, hogy húsz másodperces videóval dokumentálják igazi énjük megnyilvánulásait. Ráadásul a platformon szelfijeinket emojikként használva reagálhatunk mások bejegyzéseire, vagyis saját arcképünkkel fejezhetjük ki, milyen érzelmeket váltott ki belőlünk barátunk, ismerősünk története.

Hogyan láthatjuk a többiek fotóit?

A filtermentes applikáció többi felhasználójának bejegyzéseit akkor tekintheti meg valaki, ha már megosztotta saját tartalmait, vagyis a BeReal közösségi platformon csak azok mélyedhetnek el mások életében, akik maguk is posztolnak.

Kiknek nem való a BeReal alkalmazás?

Maga a BeReal alkalmazás is megejtően őszinte: a beszámolók szerint az applikáció letöltésekor a leendő felhasználókat a lehetséges veszélyekre is figyelmeztetik. Ezek alapján az új filtermentes app – mivel addiktív – nem való a függőségre hajlamos személyeknek, sem azoknak, akik könnyen haragra gerjednek, ugyanis a felhívás szerint a BeReal feldühítheti használóit. Az effektek nélküli életet bemutató platform ezenkívül a hírnévre vágyóknak sem a legjobb választás, nekik továbbra is a TikTokot és az adatvédelmi problémákkal küzdő Instagramot ajánlják.