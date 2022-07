Nincs hatása a katatörvény módosításának a kormánypártok népszerűségére – derült ki a Nézőpont Intézet friss pártpreferencia-kutatásából. A Fidesz-KDNP továbbra is többségben van, egy most vasárnapi választáson 54 százalék voksolna a kormánypártokra, a parlamentbe április elején bejutott hat ellenzéki pártból viszont most csak négy ugraná meg a küszöböt.

A júliusi állapot szerint a kormánypártok támogatottsága mindössze 1 százalékpontot romlott, 55-ről 54-re csökkent, amely hibahatáron belüli mozgásnak tekinthető.

Az ellenzéknél viszont már erősebb lett a lemorzsolódás, jelenleg mindössze a Demokratikus Koalíció, a Momentum, a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt éri el a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. Az ellenzéki összefogásban szereplő Jobbik (4 százalék), az LMP (1 százalék), az MSZP (1 százalék) és a Párbeszéd (1 százalék) már be sem jutna az Országgyűlésbe.