Több keleti megyében másodfokú riasztást adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délután.

Ezeken a területeken a következő órákban heves zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél, jégeső, felhőszakadás kísérhet.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak érvényben másodfokú riasztások, de a nap folyamán Békés megyében is adhatnak ki. Az ország többi területén a zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kiemelték: az ország fölött átvonuló hidegfronthoz kapcsolódó, kelet felé haladó csapadékzónában több helyen várhatók zivatarok. A Dunától keletre zivatartól függetlenül is lehetnek 60-70 kilométer/óra körüli széllökések. Az erősebb zivatargócokhoz intenzív csapadék, nagyobb méretű jég, 70-85 kilométer/órát elérő lökések társulhatnak. Elsősorban a keleti, északkeleti megyékben heves zivatarokra is van esély 90-95 kilométer/óra sebességet meghaladó szélrohamokkal. Kisebb zivatarok a Dunántúlon is kialakulhatnak.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Éjszaka egyre inkább az ország északkeleti tájain várhatók zivatarok, arrafelé még hajnalban is megdörrenhet az ég.

Szerdán a késő délelőtti óráktól – nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben, az Alföld középső és keleti részén, illetve az Alpokalján - fordulhatnak elő elszórtan zivatarok. Ezekhez jégeső, viharos széllökés társulhat – ismertették.

Kitértek arra is, hogy

az átvonuló hidegfront hatására az ország túlnyomó részén fokozatosan megszűnik a hőség.

Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 20 Celsius-fok között alakul. A maximumok 25 és 31 fok között valószínűek, a magasabb értékeket délkeleten, az alacsonyabbakat északnyugaton mérhetik.