Ukrajna first ladyje, Olena Zelenszka a héten az Egyesült Államokba utazott, hogy többek között Antony Blinken külügyminiszterrel és Jill Biden amerikai first ladyvel is személyesen találkozzon, így is építve hazája diplomácia kapcsolatait – adta hírül a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége egy tengerentúli interjúban elmesélte, hogy fia, Kijlo katonának készül, és most már csak a harcművészeteket és a puskahasználatot szeretne tanulni.

A first lady reméli, hogy fia visszakapja a gyermekkorát.

Fotó: STR / AFP

Habár Kiljo szeretné fegyverrel is védeni a hazáját, erre egyelőre várnia kell, hiszen csak kilencéves. Az Oroszországgal vívott, öt hónapja tartó háború sok más gyerekhez hasonlóan az elnöki pár csemetéire is hatást gyakorolt. Olena Zelenszka szerint a háború előtt a fia a néptáncegyüttesbe járt, zongorázott, és megtanult angolul is. Az invázió után azonban már hajthatatlan abban, hogy katona szeretne lenni, édesanyja nem tudja őt visszatéríteni a humán tárgyakhoz.

Az elnöki párnak van egy másik gyermeke is, ám 18 éves lányuk, Olekszandra a hírek szerint nem gondolkodik katonai pályában.

Az ukrán first lady szerdán az amerikai kongresszusban tartott 15 perces beszédében fényképeket és videókat mutatott be a háborúban életüket vesztett vagy megsérült ukrán gyerekekről.

A képek között szerepelt a négyéves Liza Dmitrijeva, aki a közép-nyugati Vinnicja városában egy légicsapásban vesztette életét.

Azt szeretnénk, ha minden apa és minden anya azt mondhatná a gyermekének: aludj békésen. Nem lesz több légicsapás, nem lesz több rakétacsapás. Túl nagy kívánság ez?

– emelte ki beszédében Olena Zelenszka.

Az utóbbi időben egyre több nyilvános szerepet vállaló ukrán elnökfeleség további fegyvereket is kért hazájának. A kongresszus tagjai nagyrészt támogatták Kijev kéréseit, és eddig csaknem 8 milliárd dollárt (3100 milliárd forint) juttattak Ukrajnának.