Helyi idő szerint vasárnap este kitört a Sakurajima vulkán japánban - olvasható a CNN oldalán. Ez az ország egyik legaktívabb vulkánja, ami Kagosima prefektúrában található. A Japán Meteorológiai Ügynökség a legmagasabb fokú riasztást adta ki vasárnap, de azt is közölték, hogy nem számítanak az 1914-es, sok emberéletet követelő kitöréshez hasonló katasztrófára. A riasztást hétfőn is fenntartották, mivel a hajnali órákban egy újabb kitörés is történt - írta meg a Japan Today.

Fotó: Osumi National Highway Office, Ministry of Land, Infrastructure, / MTI

Az ügynökség fokozott óvatosságra kérte a lakosságok. Személyi sérülésről egyelőre nincs hír, de a kitörések során egy nagy szikla , kilométerre repült a krátertől, illetve a vulkán kilométeres körzetében piroklasztikus áradások fordulhatnak elő. Ez utóbbi a vulkánból feltörő izzó gázokból és szilárd törmelékből álló, lavinaszerű folyamot jelent.

A vulkán 3 kilométeres körzetében 33 háztartásból 51 embert evakuáltak vasárnap - számolt be róla a Reuters. További 20 háztartásból pedig 30 lakos önként vonult be egy evakuációs központba hétfő kora délelőtt. A kitörések miatt először 3-as fokozatú riasztást adtak ki a hatóságok, amit helyi idő szerint 20 óra után néhány perccel egy robbanásveszélyes kitörés miatt 5-ös fokozatra emeltek. Ez a legmagasabb riasztás, amit a Sakurajima miatt eddig kiadtak. Hasonlóan veszélyes kitörésekre legutóbb 2015-ben volt példa, szintén Kagosima prefektúrában, a Kuchinoerabu-szigeten.

Fotó: Shutterstock

A jelenlegi vulkán aktivitás nem volt váratlan, a Meteorológiai Ügynökség már július 18-án jelezte, hogy kisebb kéregmozgásokat észleltek területen. Vasárnap négy kitörés is volt a vulkán Minamidake-kráterénél.

A hamu 1200 méteres magasságig emelkedett. A nagyobb, robbanásveszélyes kitörések során a törmelék és a sziklák a vulkán keleti és délkeleti irányába repültek. A hétfő reggeli kitörésnél 2200 méterig csapott fel a hamu.

Japánban jelenleg nyári szünet van az iskolákban, de a Sakurajima környékén lévő óvodákban és a iskola utáni gyerekfoglalkozásokat felfüggesztették, a gyerekeket és a tanárokat is arra kérik a hatóságok, hogy maradjanak otthon. A rendőrség helikopterekből folyamatosan figyelemmel kiséri a vulkáni aktivitást.

A helyi lakosok aggódnak a kitörések miatt, sokan az evakuálásizónán kívül is elhagyták a szigetet. Sokan pánikszerűen kezdtek el csomagolni az első kitörések hírére és olyanok is vannak, akik már elkezdtek másik szigeteken szállás keresni maguknak. 1914-ben a Sakurajima egy hatalmas kitörést produkált, amiben sokan meghaltak, illetve a lávafolyamok elzárták a szigetet Japán fő szigetétől - írja a Japan Today.