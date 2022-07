Nyolc jelölt indulhat a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - közölte kedd este az alsóházi konzervatív frakció illetékes szakpolitikai bizottságának elnöke. A párt új vezetője lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. Boris Johnson jelenlegi miniszterelnök az utóbbi hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán a múlt héten bejelentette, hogy távozik a párt éléről. Ez kormányfői tisztségének megszűnését is jelenti, de Johnson közölte, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali teendőit.

Háromszorosára ugrott a brit recesszió veszélye Az ötven százalékhoz közelít a recesszió esélye az Egyesült Királyságban, az infláció és a megélhetési válság hatása egyre inkább a fogyasztás visszafogására készteti az embereket.

Az indulási szándék bejelentésének, illetve a szükséges számú támogatás összegyűjtésének határideje kedd este lejárt. Sir Graham Brady, a konzervatív alsóházi képviselők alkotta 1922 Bizottság - a vezetőválasztási folyamat megszervezéséért is felelős szakpolitikai frakciótestület - elnöke a határidő lejárta utáni tájékoztatóján közölte: a vezetőválasztási versengésben Jeremy Hunt volt egészségügyi miniszter, Penny Mordaunt külkereskedelmi államtitkár, volt védelmi miniszter - a brit védelmi tárca első és eddig egyetlen női vezetője -, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter, Liz Truss külügyminiszter, Tom Tugendhat, a londoni alsóház külügyi bizottságának elnöke, Nadhim Zahawi pénzügyminiszter, Kemi Badenoch volt esélyegyenlőségi államtitkár és Suella Braverman, a brit kormány jogi főtanácsadója indulhat.

A mezőny eredetileg tizenegy főből állt, de Sajid Javid volt egészségügyi miniszter, Grant Shapps közlekedési miniszter és Rehman Chishti helyettes külügyi államtitkár nem sokkal a határidő kedd esti lejárta előtt bejelentette, hogy visszalép.

Penny Mordaunt vezeti most a népszerűségi listát / Fotó: AFP

A pártvezetői tisztségre pályázóknak egyenként legalább húsz frakciótag támogatását kellett elnyerniük ahhoz, hogy felkerüljenek a kedd este kihirdetett hivatalos jelöltlistára. A jelölteknek a szerdán esedékes első frakciószavazási fordulóban legalább harminc konzervatív frakciótag voksát meg kell szerezniük ahhoz, hogy továbbjussanak a következő fordulókba. A Konzervatív Párt frakciójának tagjai addig folytatják a szavazássorozatot, amíg két jelölt marad versenyben. A tervek szerint szerdán és csütörtökön is két-két szavazási fordulót tartanak, és ha szükséges, a jövő héten is lesznek frakciószavazások, de a szavazássorozatot a parlament július 21-én kezdődő nyári szünetéig le kell zárni. A talpon maradó utolsó két jelölt közül a Konzervatív Párt hozzávetőleg 160 ezer regisztrált tagja választja meg a párt következő vezetőjét postai vagy elektronikus szavazással. Ennek eredményét szeptember 5-én jelentik be.

A ConservativeHome nevű független, de a Konzervatív Párthoz közel álló befolyásos online politikai fórum kedden közölte: a párttagság körében elvégzett friss felmérése alapján jelenleg Penny Mordaunt vezeti a népszerűségi listát 19,6 százalékos támogatottsággal. Kemi Badenoch 18,7 százalékkal a második, Rishi Sunak 12,1 százalékkal a harmadik helyen áll.