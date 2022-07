Több mint nyolcvan bejelentés érkezett szombat délutánig a katasztrófavédelemhez viharkárokról, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a legtöbb bejelentés Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezik. Leginkább útra, épületekre dőlt fák, valamint ingatlanokba befolyt víz eltávolításához kérnek segítséget a tűzoltóktól az ország keleti megyéiben. Debrecenben a Nagyerdei körúton, a Csigekert utcában, a Dobozi utcában és a Luther utcában is dolgoznak a tűzoltók a viharkárok felszámolásán. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is több bejelentés érkezett a vihar okozta károk miatt. Kenderesen, Fegyverneken és Berekfürdőn is dolgoznak a megye tűzoltói.