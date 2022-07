Okosvízzel a bűnözés ellen

Az okosvíz egy már évek óta létező kriminalisztikai eszköz, amit kezdetben betörések és lopások ellen kezdtek el használni, később Nagy-Britanniában a családon belüli erőszak visszaszorítására is bevetették. Az okosvízzel befújt vagy bekent felületek több mint hat hétig megjelöltek és visszakövethetők lesznek. Angliában több família is elkezdte befújni a gyerekek mobiltelefonját ilyen vízzel, hogy amennyiben ellopják az eszközt, könnyen megtalálható legyen.

Fotó: SmartWaterTV / YouTube

Az okosvíznek két olyan tulajdonsága van, amivel hatékony eszközzé vált a bűnözéssel szemben. A folyadék gyorsan rászárad a felületekre, a bőrről hat hét után kopik le nyomtalanul, más felületeken pedig még tovább megmarad. A nyomai csak ultraibolyafényben láthatók, így megvilágítva rikító neonsárga színű lesz. A másik tulajdonsága az okosvíznek, hogy minden flakon egyedi folyadékot tartalmaz. A bennük lévő részecskeszám nem ismétlődik, így gyakorlatilag egyedi kódként lehet felfogni a folyadékot. Mintavétel után a rendőrség vissza tudja vezetni, hogy ki és hol jelölte meg az adott tárgyat vagy embert a szerrel, így bizonyíthatóvá válik, hogy például az ellopott telefon valóban az áldozaté.

Fotó: BBC News / YouTube

Megjelölik az éjszakai bajkeverőket

Sok egyéb felhasználási lehetősége mellett Angliában az éjszakai szórakozóhelyek és kocsmák dolgozóit és a biztonsági személyzetet is felszerelik az okosvízzel. A Covid miatti lezárások után a vendégek sokkal türelmetlenebben és agresszívebbek lettek a pubok személyzete szerint, ezzel szemben akarnak fellépni a rendőrök. A dolgozókat hamarosan felkészítik az okosvíz használatára – írja a Times Now News. Amennyiben egy kocsmában egy ittas ember elkezd balhézni, akkor a kidobók le tudják fújni őket ezzel a vízzel, így a rendőrség tudni fogja, hogy ki randalírozott az adott helyen. Ezzel a módszerrel az ittas vezetők ellen is felléphetnek. A szert már 2021 októberében elkezdték tesztelni, a sikeres próbák után pedig megkapta az engedélyt a használatra.

Az okosvíz bevezetése egy üzenet lesz a szórakozni vágyó közösségnek, hogy a rendfenntartó erők mindent megtesznek a biztonságuk érdekében

– mondta a West Mercia Police munkatársa, Nick Hall őrmester.

Fotó: BBC News / YouTube

Az okosvíz távol tartja a betörőket

Ahogy arról már írtunk, a vizet a családok már használják arra, hogy megvédjék a gyerekeik értékeit az iskolákban és egyéb közösségekben. A The University of Sheffield arról ír, hogy vannak olyan famíliák, amelyek az otthonukat is felszerelik az okosvízzel, utána pedig egy matricával jelzik, hogy a házat ilyen módon védik. A kézi flakonos megoldás mellett vannak okosvíz-csapdák, amik megjelölik azokat, akik az adott területre lépnek. Így egy betörés esetén megállapítható, hogy a gyanúsított járt-e a kirabolt házban. Emellett különböző értékesebb tárgyakat is be lehet fújni az okosvízzel, hogy ha el is tűnik, utólag beazonosítható legyen.

Fotó: SmartWaterTV / YouTube

Okosvíznek köszönhetően ítéltek el egy családon belüli erőszaktevőt

Angliában több területen is aktívan használják ezt a vizet. A vagyonvédelemnél már régóta bevethető a technológia, illetve nemsokára az éjszakai életben is alkalmazzák a bűnözők és az ittas randalírozók ellen. Azonban van egy kevésbé ismert, de Angliában szintén működő felhasználása a kriminalisztikai eszköznek.

2022 elején 200 olyan nő volt az országban, akik a családon belüli erőszak elleni védelem érdekében kaptak a rendőrségtől okosvizet. Sok esetben nem bizonyítható, hogy valóban történt-e famílián belüli erőszak, mivel az esetek nagy része a zárt ajtók mögött történik, a bíróságon pedig egy állítás találkozik egy másikkal. Az okosvíz segítségével az áldozatoknak lehetőségük van arra, hogy az otthonuk kilincsét bekenjék egy ilyen vízből készült speciális zselével. Abban az esetben, ha a tőle eltiltott, bántalmazó élettárs bemegy a lakásba, az már kétséget kizárólag bizonyítható lesz.

Egy nyugat-yorkshire-i esetben ítéltek el először egy elkövetőt az okosvíz segítségével – írta meg a BBC. Egy Wakefieldből származó férfi zaklatta és molesztálta volt élettársát és megszegte azt a végzést, ami alapján távol kellett volna tartania magát a nőtől. Amikor a férfi megjelent a nő otthonánál és megpróbált bejutni a házba, a nő az ablakon keresztül lefújta a rendőrségtől kapott okosvízzel. Utólag ennek segítségével bizonyíthatóvá vált, hogy a férfi valóban megszegte a távolságtartás szabályait, ez alapján pedig a bíróság letöltendő szabadságvesztést szabott ki rá.

Rachael Oakley, a SmartWater hírszerzési egységének igazgatója szerint egyértelmű elrettentő hatású az okosvíz használata. Hozzátette, hogy ez a módszer sokkal hatékonyabb, mint a sokszor használhatatlan biztonsági kamera-felvételek.

Az okosvíz olyan ritka elemek kombinációjából épül fel, amelyek a természetben sehol máshol nem találhatók meg. Minden palackban más-más mennyiségű részecskék találhatók, és minden tétel egyedi, ami azt jelenti, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyik folyadéktételről van szó

– mondta Rachael Oakley.