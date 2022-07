Újabb koronavírus-hullámra figyelmeztetett a hét elején az Egészségügyi Világszervezet. Az új fertőzések mögött egyértelműen a BA.4- és a BA.5-variánsok állnak, amelyek az orvosok szerint veszélyesebbek a korábbi változatoknál. A Dél-Afrikából az év elején indult variánsok terjedése most leginkább Európát és az Egyesült Államokat fenyegeti, az amerikaiaknál hirtelen 45 százalékkal több lett a Covidos, mint korábban.

A WHO szerint újra fel kellene vennünk a maszkot, és mindent fertőtleníteni.

Mivel az utóbbi időben csökkent a koronavírus-mintákon végzett génszekvenálások, illetve a tesztek száma, nehezebb felmérni az új vírusvariánsok hatásait. Az azonban bizonyos, hogy az elmúlt két hétben 30 százalékkal nőtt világszerte a regisztrált esetek száma, és egyre többen szorulnak kórházi, illetve intenzív ellátásra.

Fotó: Lisa Maree Williams/Getty Images

Miben mások az újabb mutációk?

Az omikron jelei könnyen felismerhetőek. A BA.4- és a BA.5-variánsok jellemző tünetei:

az orrfolyás, a torokfájás, a folyamatos köhögés, a fejfájás és a fáradtság, a betegek egyharmada lázas is lett.

A WHO szakértői szerint az új variánsokkal szemben kevésbé véd meg az immunrendszerünk, mert képesek kitrükközni a szervezetünket és szeretnek belekapaszkodni az emberi sejtekbe, így esélyes,

ha valaki az első omikront kapta el, annak nem lesz elég a természetes immunitása, és újra megfertőződhet a fejlettebb mutánsokkal,

ugyanez igaz, a korábban oltottakra, akiknek kopott a védettségük, illetve még nem az omikron ellen kapták meg az oltást vagy egyáltalán fel se vették. A vakcinafejlesztőknek nagy kihívás, hogy az újabb és újabb variánsokra is legyen ellenszer. Az omikron oltás azonban csak őszre várható, a BA.4- és a BA.5-variánsok pedig már megelőzték. Az Európai Gyógyszerügynökség reményei szerint legkésőbb

szeptemberben engedélyezik a koronavírus-variánsokra módosított oltóanyagokat, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a vakcinázás.

A Covid korábbi változataihoz hasonlóan most is a betegek és az idősek a legveszélyeztetettebbek, de már 50 éves kortól jobban ki vannak téve az emberek a fertőzésnek. A Fehér Ház sürgős oltakozást javasolt az amerikai középkorúak számára, és az sem kizárt, hogy ősszel újra be kell adni majd a vakcinát a védettséghez. Európában elsősorban a 60 és 79 év közöttieknek ajánlják a negyedik oltást, a harmadikat viszont mindenkinek, akinek beadható.

Fotó: Getty Images

Mi a helyzet a koronavírussal most Magyarországon és a nagyvilágban?

Még mindig fontos a tesztelés. Az omikron variáns esetén a PCR-teszt bizonyult megbízhatóbbnak, mint a gyorsteszt, bár a legtöbb esetben már az is kimutatja. Az elmúlt héten 8036 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 940 824-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 35, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 696-ra emelkedett. A gyógyultak száma 1 878 221, az aktív fertőzötteké 15 907. Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen.

A világon mindenhol emelkedik a fertőzésszám. A legmagasabb mutatókat a hónap elején Ausztriából, Ciprusról, Görögországból jelentették. Olaszországban öt hónap óta először ismét százezer fölé kúszott az egy nap alatt regisztrált új betegek száma, és fokozatosan

emelkedik a kórházban kezeltek aránya is az új típusú koronavírus omikron variánsainak erőteljes terjedése következtében.

Nyáron is fertőz az új omikron. Eleinte még úgy vélték a szakértők, hogy a forróságot nem szereti a vírus, azonban a hőségrekordok ellenére a mediterrán országokban is terjed.

Fotó: The Washington Post/Getty Images

Arról, hogy a gyermekeket hogyan érinthetik az újabb variánsok, még nincsenek pontos adatok. A tavaszi omikronhullám tapasztalataiból azonban leszűrhető, hogy a gyermekeket sem kerülte el. Náluk elsősorban levertséget és emésztőrendszeri panaszokat váltott ki az omikron.