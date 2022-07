Interjút adott Rácz Zsófia, aki helyettes államtitkársága után most Navracsics Tibor miniszteri biztosaként folytatja, aki eddigi munkáját értékelte és az előtte álló feladatokról beszélt a Mandinernek.

Nemrég derült ki, hogy a fiatalokért felelős helyettes államtitkár miniszteri megbízottként folytatja a pályafutását.

„Nem kerülök nagyon messzire az ifjúságpolitikától, mivel Navracsics Tibor miniszter úrtól azt a felkérést kaptam, hogy miniszteri biztosként segítsem a munkáját. Kezdettől fogva tetszett neki az az országjárás, amit én a kinevezésem pillanatától csináltam, és ő a területfejlesztést is úgy képzeli el, hogy abban megjelenjenek a helyben élő fiatalok igényei” – mondta a politikus.

„Arra kért, hogy járjam az országot, gyűjtsem be és csatornázzam be a fiatalok véleményét, például arról, milyen infrastrukturális beruházásokat látnának szívesen.

Sokat beszélünk arról, milyen fontos cél a fiatalok helyben maradása, hogy ne vándoroljanak el a szülőhelyükről; ennek a célnak az eléréséhez igyekszünk megtalálni a megfelelő eszközöket” – mondta.

Fotó: Havran Zoltán

Komoly eredményként értékelem a 25 éven aluliak szja-mentességét, azzal például nagyon sokat dolgoztunk, és több olyan része is volt az intézkedésnek, amibe közvetlenül bevontuk a fiatalokat.

– értékelte a korábbi munkáját. Elmondta azt is, hogy az szja-mentesség esetében a jogszabály kidolgozásában a helyettes államtitkárságuk is kivette a részét. „Több olyan intézkedést is meg kell említenem, amelyeket az elődeimtől kaptam és tovább vittem, mint például a kresz és a nyelvvizsga díjának visszatérítése, és sok program volt, amit nem én kezdeményeztem, de részt vettem a kidolgozásukban – ilyenek a tehetséggondozó programok, például a Start ösztöndíjprogram vagy a Stipendium Peregrinum. Megtisztelő, hogy részt vehettem ezekben a feladatokban” – mondta Rácz.