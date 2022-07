Ismét tombol a járvány Romániában

Dacára a hetente csaknem duplázódó új koronavírus-fertőzötteknek, a román egészségügyi hatóságok nem szándékoznak járványügyi korlátozásokat bevezetni, amíg a kórházi kezelésre szorulók száma viszonylag alacsony – közölte Andrei Baciu egészségügyi államtitkár egy televíziós nyilatkozatában, amelyet hétfőn idézett a Digi24.ro hírportál.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

A politikus elmondta, hogy az omikronra kifejlesztett, a jelenleginél hatékonyabb oltás hiányában – mely csak ősztől várható – a most terjedő BA5-ös alvariánssal szemben az egyedüli védekezési módszer a védőmaszk viselése lehet. Hozzátette,

ez a kórokozó az előzőeknél is ragályosabb, de többnyire nem jár súlyos tünetekkel,

úgyhogy most már nem azt tartják szem előtt, milyen magas a megbetegedések száma, hanem azt, hogy milyen mértékben tudja ellátni az egészségügyi rendszer a kórházi kezelésre szorulókat.

A román egészségügyi minisztérium hétfői jelentése szerint jelenleg 3392 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 80 százalékkal többet, mint egy héten korábban. Súlyos esetből múlt héten hétfőn 108 szorult intenzív ellátásra, ám számuk mára 204-re nőtt. Baciu szerint a hatodik járványhullám augusztusban tetőzhet Romániában, de nem terveznek semmilyen korlátozást, csak ajánlás szintjén javasolják a védőmaszk használatát a zsúfolt helyeken.

A vasárnap véget ért héten 42 822 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 80 százalékkal többet, mint az azt megelőző héten.

Továbbra is magas – a 20 százalékot közelíti – az újrafertőzöttek aránya. Andrei Baciu szerint főleg azoknál tapasztalnak újrafertőződést, akik a közelmúltban – néhány hónapja – estek át a betegségen. Szerinte ez is az omikron sajátossága: többnyire nem okoz súlyos betegséget, de az immunválasz is gyengébb, és hamarabb elfelejti a szervezet.