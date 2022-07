Nem várható telt ház a Slovan Bratislava - Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtező szerdai visszavágóján. A Körkép című magyar nyelvű hírportál értesülései szerint hétfőn délelőtt annak ellenére is még több ezer jegy várt gazdára a szerdai meccsre, hogy múlt héten óriási meglepetésre a Slovan nyerni tudott Budapesten 2-1-re. Azaz hiába a jó eredmény, ez sem mozgatja meg a Slovan drukkereit, akik a magyar fővárosba is csak fele annyian jöttek el, mint amennyi jegyet kaptak a Fraditól.

A portál szerint ugyanakkor a lassú jegyeladásoknak lehet az is az oka, hogy van olyan szektor, ahová felfüggesztették az árusítást. Feltehetően ide terelik majd a felvidéki magyarokat, hogy csökkentsék a konfrontáció lehetőségét.

Fotó: Havran Zoltán

Közben az is kiderült a Fradi szurkolói oldala, az ulloi129.hu szerint, hogy a rendőrség komolyan készül az összecsapásra. 30 éve óriási botrányt okozott a rendőrök brutális fellépése. Idén úgy döntött a pozsonyi rendőrség, hogy szerda déltől csütörtök reggel hatig alkoholtilalom lép életbe Pozsony Ú Város városrészében, tilos lesz árusítani és fogyasztani is, még a stadionban is.