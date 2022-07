Újabb német lövegek érkezhetnek Ukrajnába

Újabb száz önjáró löveg gyártását hagyta jóvá Ukrajna számára a német szövetségi kormány – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A kérdéses eszköz, a Panzerhaubitze 2000 (Pzh 2000) gyártója, a KMW + Nexter Defense Systems (KNDS) megerősítette a százdarabos ukrán rendelés tényét és azt is, hogy a gazdasági minisztérium jóváhagyta a tranzakciót.

Pár hete Ukrajna már rendelkezik 18 ilyen típusú önjáró tarackkal, amelyeket Németország és Hollandia adott át,

az újabb rendelést azonban már közvetlenül a gyártónak adta le Kijev.

Fotó: Christof Stache / AFP

A KNDS szóvivője szerint ez 1,7 milliárd euróba kerül, ám ebben már a pótalkatrészek és a kiképzés is benne van. Az első ukránok képzését eddig a német hadsereg végezte.

A Pzh 2000 a legmodernebb német nehézfegyverek közé tartozik, 40 kilométeres hatótávolságát a német csapatok Afganisztánban is használhatták, de a Litvániában a NATO keretében állomásozó német különítmény is rendelkezik ilyen ágyúkkal. A KNDS szállított az önjáró lövegből Katar és Horvátország számára is.

Fotó: Christof Stache / AFP

A CDU–CSU parlamenti frakciójának elnökhelyettese, Johann Wadephul szerint a kormányzati jóváhagyás annak a bizonyítéka, hogy érdemes a kormány habozó álláspontját kritizálni. Hozzátette azonban, hogy az öröm sem felhőtlen, hiszen a fegyverek gyártása akár hónapokig is tarthat, szerinte

addig is zöld jelzést kell kapniuk a kormányzattól az azonnal szállítható eszközöknek, mint amilyen a Marder gyalogsági harcjármű.

A Pzh 2000-esek szállításához a gyártásukat követően a kormány újabb engedélyeire is szükség lesz. Ezek közül messze a legfontosabb a szövetségi biztonsági tanács exportengedélye.