Kétszemélyesre csökkent a héten a brit kormányfői székért folytatott harc: Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Liz Truss külügyminiszter versenghet a tisztségért.

A megmérettetés valójában a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért zajlik, de mivel a párt kormányon van, az új tory vezető az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.

Korábban a brit kormány közel ötven tagja mondott le, és hosszas kérlelés után Boris Johnson miniszterelnök is belátta, hogy tarthatatlan a vezetése, és bejelentette a távozását. Johnson a hónap elején vált meg a pártelnöki székétől is, majd tíz jelölt elindult a megüresedett pozícióért, végül Sunak 137, Truss pedig 113 szavazatot szerzett az utolsó fordulóban, így a két jelölt között kerülhet ki az új kormányfő személye is.

Hálás vagyok, hogy kollégáim bíztak bennem. Éjjel-nappal azon fogok dolgozni, hogy szerte az országban eljuttassuk az üzenetünket

– írta az eredményt követően a volt pénzügyminiszter a Twitterre. A politikus is a korábban lemondott miniszterek között volt, mivel úgy érezte, hogy Johnson személye miatt nem vállalhatott további szerepet a kormányban. Liz Truss szintén a Twitteren köszönte meg az utolsó fordulóban megszerzett voksokat, és közölte, hogy „az első naptól készen áll a megmérettetésre”.

A kormánytagok lemondását nem sokkal azután jelentették be, hogy a kormányfő bocsánatot kért a Chris Pincher-féle botrány miatt.

Pincher ittasan egy londoni klubban fogdosni kezdett két férfi képviselőt, majd az utcán elvágódott. A politikusról kiderült, hogy korábban is voltak zaklatásai ügyei, de Johnson sokáig kitartott a férfi mellett. Később a konzervatív politikus levélben jelentette be, hogy lemond a toryk pártvezető-helyettesi posztjáról.

Boris Johnson lemondása pedig azt jelenti, hogy Nagy-Britannia hat éven belül már a negyedik vezetőjét fogyaszthatja: David Cameron 2016-ban, Theresa May 2019-ben, Boris Johnson pedig 2022-ben mondott le.

Sunak kontra Truss: minden, amit a jelöltekről tudni lehet

Rishi Sunak az Egyesült Királyság első színes bőrű miniszterelnöke lehet. Sunak indiai származású, bár szülei Kelet-Afrikában, ő maga pedig már Southamptonban született. Oxfordban és a Stanfordon is végzett. Nős, felesége az indiai milliárdos, N. r. Narayana Murthy lánya, Akshata Murty. Két lányuk született. A családi vagyon miatt komoly támadásokra számíthat ellenfelétől. Megszállottan rajong a Coca-Cola mexikói változatért.

A politikai szerepvállalása előtt Goldman Sachs befektetési bank elemzője volt, majd a fedezeti alapkezelő cégnél, a Children's Investment Fund Managementnél helyezkedett el. 2020 és 2022 között volt Johnson pénzügyminisztere, és a koronavírus-járvány idején több népszerű intézkedés is az ő nevéhez fűződik, például a szabadságolási rendszer és az éttermekben történő étkezési kedvezmények bevezetése, illetve az elszabaduló energiaárak mérséklésére bejelentette az energiaszámlákra nyújtott támogatási rendszert is.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

Sunak a „hagyományos konzervatív gazdasági értékekhez való visszatérést” ígéri, vagyis az óvatos fiskális politikát preferálja. Eltér Trusstól az adócsökkentésekkel kapcsolatban, és azt állítja, hogy a mostani gazdasági politika felpörgetné az inflációt és növelné a hitelfelvételt. Sunak a kihívóját azzal vádolja, hogy az ő elképzelései a szocializmust mozdítanák elő azáltal, hogy meg nem alapozott adócsökkentést ígért – foglalta össze a The Guardian.

A volt pénzügyminiszter célul tűzné ki az Egyesült Királyságnak, hogy legkésőbb 2045-re az energiafüggőségét felszámolja. Elkötelezett amellett is, hogy az ország 2050-re elérje a nulla károsanyag-kibocsátást, és biztosította a toryk zöld szárnyát, hogy ki fog állani a környezetvédelem mellett.

Liz Truss jelenleg is külügyminiszterként dolgozik, és ezt fogja tenni egészen addig, amíg végül szeptemberben elhagyja a hivatalát. A CNN emlékeztet, hogy Johnson minden botránya ellenére a politikus kitartott a kormányfő mellett.

Ez a magyarázata lehet annak, hogy a konzervatívok is nagyrészt Johnson politikájának a folytatójaként gondolnak a külügyminiszterre.

Lelkesen támogatta Johnson azon tervét is, hogy átírja a Brexit-megállapodás vitatott részét, az északír-jegyzőkönyvet. Legfőbb támogatói között van a miniszterelnök néhány leghűségesebb szövetségese, ami bonyolulttá teheti a jelenlegi miniszterelnöktől való elhatárolódást. Szintén elkötelezett a kormány azon törekvése mellett, hogy 2050-re elérjék a nettó nulla kibocsátást, de felfüggesztené a zöldenergia-adókat.

Fotó: Justin Tallis / AFP

A 46 éves Truss – szintén az Oxfordon végzett és szintén két lánya van – politikai pályája előtt könyvelőként dolgozott a Shell és Cable & Wireless cégeknél. A jobbközép Reform nevű agytröszt igazgatóhelyettese is volt, és Margaret Thatcher miniszterelnökségét követően ő lehet a második női politikus, aki kormányfői pocizót tölthet be a szigetországban.

Kormányfőként folytatni akarja a Johnson-féle költségvetési egyensúly fenntartását, de mindezt az alacsony adózási rendszer köré építeni fel. Korábban azt mondta a Spectator nevű lapnak, hogy a járvány során felhalmozott hitelfelvételt háborús adósságként kezelné, amelyet hosszú időn keresztül le kell írni. Egy vitában Rishi Sunak azt mondta, hogy

az elmúlt 70 év legmagasabb szintjére emelte az adókat pénzügyminiszterként, és hozzátette, hogy „ez nem fogja növelni a gazdasági növekedést.”

Sunaknak és Trussnak a nyárból maradt valamivel több mint egy hónapot kampányolással kell tölteniük, mielőtt a Konzervatív Párt szeptember 5-én kihirdeti az új vezetőjét. Ezt követően Boris Johnson II. Erzsébet királynőnek is benyújtja a lemondását, majd a megválasztott új pártvezért és potenciális kormányfőjelöltet a brit uralkodó felkéri egy új kormány alakítására.

Címlapkép: Jonathan Hordle / ITV / Getty Images