A második világháborús szovjet emlékművek sem maradhatnak Lettországban

A második világháborús győzelmet ünneplő, a szovjet hadsereget dicsőítő emlékművek régóta a viták középpontjában állnak a volt szovjet térségben, és ezt az Ukrajnával szembeni orosz támadás csak felerősítette. A lett főváros, Riga polgármestere Martins Stakis egy szerdai tévéinterjúban azonban arról beszélt, hogy a Pardaugavában álló, szovjet hadseregnek szentelt alkotásból a leszerelése után semmilyen részletet nem kívánnak megőrizni – írja a Baltic News Network.

A politikus elmondta, hogy darabonként távolítják el a szoborcsoportot, és mivel a Lettország Megszállásának Múzeuma szerint annak nincs művészi értéke, meg is semmisítik.

A lett főváros tanácsa csütörtökön vitatja meg az emlékmű eltávolításának finanszírozását, és a terület parkká alakítását. Nem hivatalos információk szerint 2,1 millió eurót szánnak a feladatra. Állítólag már a beruházást végző cég is megvan, ám a városi tanács nem árulja el annak nevét, és biztonsági okokból a bontás időpontjának kezdetét is csak röviddel annak elindítása előtt teszik közzé.

Noha az egykori keleti blokkban május 9-én sokáig ünnepelték a szovjet hadsereg győzelmét a nácik felett, az azt követő megszállás a kelet-európai országokban némiképp ellentmondásossá teszi a felszabadítók szerepét is. Magyarországon is voltak törekvések a Szabadság téren található szovjet emlékmű eltávolítására, és azt többször meg is rongálták.

Az orosz inváziót követően a lett parlament úgy döntött, hogy november 15-ig minden nem temetőben található szovjet emlékművet eltávolítanak.