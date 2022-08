A Tunézia és Szicília között fekvő Pantelleria szigetén keletkezett hatalmas erdőtüzet csütörtök reggelre sikerült megfékezniük a tűzoltóknak, akik egész éjszaka küzdöttek a lángokkal – tudatta a Wanted in Rome.

A mentőszolgálatok elővigyázatosságból kiürítették a lakásokat, többek között Giorgio Armani divattervező és Marco Tardelli korábbi futballista házát is – jelentette az ANSA hírügynökség. Állítólag Armani – aki néhány barátját látta vendégül a villájában – azok között volt, aki a Földközi-tengeri sziget partjainál várakozó mentőhajókba menekültek.

Személyi sérülés nem volt és a kiürített otthonokban sem keletkezett kár

– jelentették a tűzoltók.

A sziklás sziget északkeleti részén fekvő Favarotta, Khamma és Perimetrale településen pusztító tűz okát jelenleg is vizsgálják.

Pantelleria sziget tavaly szeptemberben egy tornádó miatt került be a hírekbe, az ítéletidő következtében ketten életüket vesztették és kilencen megsérültek.

Fotó: Maria Chourdari / AFP

A csapadékmentes, aszályos időszakban a szárazság hatalmas területeken terjedt el, és a 40 fokot megközelítő vagy az azt meghaladó tartós hőhullámok alatt Európa-szerte egyre inkább elszaporodnak a bozót- és erdőtüzek. A szokásosnál háromszor több az erdőtűz Európában: Nyugat-Európában már májusban is jóval az átlag fölé emelkedett a hőmérséklet, júliusban pedig a kontinens keleti és északi részén is rekordmagas értékeket mértek. Január óta több mint 345 ezer hektárnyi föld égett le az EU-ban. A brutális hőhullámok, a csapadékhiány és az erős szelek miatt a Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is erdőtüzek pusztítanak, Olaszországban pedig évtizedek óta nem látott aszály tizedeli a termést.