Az ügyészség szerint az országban valaha történt legnagyobb korrupciós bűntényt követte el Cristina Fernández argentin alelnök, ezért tizenkét év börtönt és a közhivataltól való teljes eltiltást kérték a politikussal szemben hétfőn.

A 2007 és 2015 között államfői pozíciót is betöltő, 2019 óta pedig alelnökként dolgozó Fernández a vádhatóság szerint

1 milliárd dollárnak megfelelő összeggel károsította meg az országot bűnszervezet irányításával, melyen keresztül jogellenesen egyik barátjának és szövetségesének ítéltek oda 51 útépítési közbeszerzést.

Az ügyészség szerint a bíróságnak kell eldönteni, hogy Argentínában az igazság vagy a korrupció győzedelmeskedik.

Fernández szerint a vádpontokból semmi nem igaz, ennek ellenére szerinte a bírák már meg is írták és szignálták is az ítéletet. A volt elnök úgy véli, hogy az eljárás célja az, hogy kiszorítsák a közéletből. Fernández támogatói szerint politikai indíttatású eljárásról van szó. Az alelnök mellett az elnöki hivatal is kiállt, amely szerint Fernándezt üldözi a bíróság és a média. Alberto Fernández jelenlegi elnök a közösségi médiában szolidaritását fejezte ki alelnökének.

A 69 éves Cristina Fernández az első a korábbi argentin elnökök közül, akire büntetés kiszabását kéri az ügyészség. Az ügynek 12 további vádlottja is van, köztük Lazaro Baez, aki a közbeszerzések nyertese volt, valamint Julio De Vido, aki miniszterként akkoriban a közberuházásokat felügyelte.