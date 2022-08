Egymást követték a közúti balesetek Törökországban szombaton, sok az áldozat

Több halálos áldozatokkal járó baleset is történt a török utakon szombaton. Egy törökországi autópályán Gazientep tartományban egy busz belerohant egy korábbi balesetnél dolgozó csapatba. 16-an meghaltak, köztük mentősök, tűzoltók és újságírók is. A szíriai határnál lévő Derik városban egy kamion fékhiba miatt a tömegbe hajtott, itt is legalább 16-an vesztették életüket és több tucatnyian megsebesültek.

1 órája | Szerző: P. A. R.

Balesetnél dolgozókat gázolt egy autóbusz szombaton egy törökországi autópályán Gazientep tartományban, 16-an meghaltak, köztük mentősök, tűzoltók és újságírók is, a szíriai határ közelében fekvő Derik városban pedig fékhiba miatt kamion hajtott a tömegbe, itt is legalább tizenhatan vesztették életüket - közölték a helyi hatóságok és a sajtó. Fotó: AFP Gaziantep tartomány kormányzója arról adott hírt, hogy a halálos áldozatok mellett huszonkét sérültje is volt a tragédiának, amely a Gaziantep és Nizip közötti autópályán történt. A DHA hírügynökség közlése szerint a busz egy tűzoltóautónak, egy mentőautónak és az újságírók autójának is nekiütközött. A mentőcsapatok egy korábbi baleset helyszínén dolgoztak. A halálos áldozatok között három tűzoltó, két mentős és két újságíró is van. Minden halálos áldozat török állampolgár. Egymást követték a tragédiák Tizenhat ember meghalt és huszonkilencen megsérültek - közülük nyolcan életveszélyesen -, amikor egy kamion fékhiba miatt a tömegbe hajtott a dél-törökországi Mardin tartomány Derik városában - közölte Fahrettin Koca egészségügy-miniszter szombat este a Twitteren. A török médiában közzétett felvételeken látni lehetett, amikor a gépkocsivezető elveszítette az uralmát a kamion felett, és teljes sebességgel több járműnek és a menekülni próbáló járókelőknek ütközött. A deriki már a harmadik baleset Törökországban szombaton. A délelőtti órákban jelentették be a Gaziantep tartományban történt balesetet, majd röviddel ezt követően érkezett az információ egy másik balesetről, a fekete-tengeri Rize városból. Ez utóbbi balesetben legalább huszonöt, Trabzonból Isztambulba tartó turista megsérült. A sérültek állampolgárságát nem közölték.

