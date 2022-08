Legkésőbb szeptember végén már megkezdhetik a szolgálatukat az első határvadászegységek – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A tábornok tájékoztatása szerint

a déli határnál ma már naponta ezer bevándorló ellen kell intézkedni.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Bakondi elmondta: a 2015-ös nagy bevándorlási hullám óta egyértelmű, hogy műszaki határzárral, megfelelő rendőri erőkkel és jogi határzárral is védekezni kell. Manapság azonban egyre nagyobb a baj, nagyon sokan jönnek, ráadásul szervezett embercsempész-hálózat segíti őket, amely bandaháborút folytat a határ mentén. Az illegális migránscsoportok összetétele is változott,

már nemcsak Afganisztánból vagy Szíriából indulnak el emberek, hanem más ázsiai és afrikai országokból is, nagy tömegben. Érkeznek indiaiak, pakisztániak, tunéziaiak, marokkóiak, sőt nepáliak is

– tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy egyre durvábbak az embercsempészek és a migránsok módszerei. Mint mondta: mivel az embercsempészbandák egymással is harcban állnak a területek felügyelete miatt, és igyekeznek teljesíteni a megrendelők igényeit, komoly fegyvereket is használnak. Ennek az eredménye, hogy a magyar határ közelében, Ásotthalommal szemben, Szabadka külterületén fegyveres összetűzések is voltak az embercsempészek között.

Hangsúlyozta, hogy ma már jellemzővé vált a határkerítésnél a csoportos elkövetés, és tipikussá vált a létrás módszer. Teljesen egyértelmű a szervezett bűnözés a segítők és az embercsempészek körében. Kifigyelik a magyar határőrizeti rendszert, néhány embercsempész megtámadja a kerítést, elkezdi dobálni a járőröket, arra számítva, hogy a határvédelmi erőket odacsoportosítják, eközben pedig a határ más szakaszain megpróbálnak átjutni a bevándorlók – mondta.

Arról is nyilatkozott, hogy első körben 2200 embert vesznek fel határvadásznak, akik a helyi rendőrökkel közösen látják majd el a határ őrizetét. A határ menti régióban az emberek szívesen vettek részt ilyen feladatokban eddig is, a polgárőrség például rendszeresen bekapcsolódott a szolgálatba. A határvadászok viszont a rendőrség állományába kerülhetnek, és részt vehetnek a haza fegyveres védelmében, aminek erős a vonzereje – tette hozzá.