Miután a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai házkutatást tartottak az egykori elnök, Donald Trump Mar a Lagó-i birtokán, a politikus pártjának tagjai vizsgálóbizottság felállítását ígérték, ha megnyerik a novemberi félidei kongresszusi választást – írja a The Wall Street Journal.

Fotó: Giorgio Viera / AFP

A republikánus képviselők szerint a razzia direkt támadás Biden részéről 2020-as választási ellenfelével szemben, és hatósági túlkapásnak minősítették az FBI akcióját. A képviselőházi republikánus frakciót vezető Kevin McCarthy hétfőn késő este

tevékenysége tűrhetetlen átpolitizálásával vádolta az ország igazságügy-minisztériumát, és ígéretet tett a tárcát vezető Merrick Garland és hivatalának vizsgálatára.

A republikánus szenátorok mindeddig nem szólaltak meg az ügy kapcsán.

Demokrata oldalról a házelnök Nancy Pelosi arról beszélt, hogy senki nem áll a törvények felett, valamint reményét fejezte ki, hogy pártja megőrzi többségét az alsóházban. A politikus azt is elmondta, hogy ő is csak a hírekből értesült a történtekről.

Nem ez az első alkalom, hogy a hatóságok Trump birtokára látogatnak, júniusban például kémelhárítók is jártak a területen, akkor minősített iratokat kerestek. A politikus ügyvédei jelenlétében megtekintették a pincében található dokumentumokat, majd távoztak. Ezután azonban az igazságügy-minisztérium a helyiség biztosítását kérte a volt elnöktől, akinek a személyzete le is zárta azt.

Fotó: Chandan Khanna / AFP

Noha a házkutatást maga Trump hozta nyilvánosságra, az üzletember nem tartózkodott az ingatlanban a razzia idején, állítólag New Yorkban volt, és fia, Eric értesítette a történtekről.

Az eset példátlan voltát jelzi, hogy jogtörténészek sem tudtak hasonló eseményt megnevezni az ország történetéből. Mindez jelzi, hogy a volt elnök ellen indított vizsgálatok további eszkalációja várható. Trumppal szemben a választási vereségét követő puccskísérlet és minősített iratok eltávolítása miatt is nyomoznak.

Az ilyen dokumentumokat nem engedélyezett helyre szállító tisztviselők akár ötévi börtönt is kaphatnak, és akár eleshetnek a választáson való indulás lehetőségétől is.

Noha Garlandot számos demokrata politikus igyekezett erőteljesebb fellépésre bírni, a miniszter mindeddig nem sokat árult el a nyomozásról. Februárban az ország levél- és irattára arról tájékoztatta a kongresszus tagjait, hogy Trump minősített iratokat tárol floridai házában, és erről tárgyalnak az igazságügy-minisztériummal is az üggyel kapcsolatban.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

Azt is tudni lehet az ügy kapcsán, hogy a házkutatásról nem értesítették előzetesen az exelnököt. Az is biztos, hogy egy ilyen súlyú razziához bírói engedélyre is szükség van, és valószínűsíthető, hogy az igazságügyi tárca vezetősége is rábólintott az akcióra. Az akciót egy olyan politikai környezetben tartották, amelyben már a republikánusok közül is egyre többen ódzkodtak Trump újabb elnökjelölti pozíciójától, ám a hatósági fellépés ezt hamar a visszájára fordíthatja. Az ország levél- és irattárának dolgozói már januárban mintegy 15 doboz iratot vittek el a politikus otthonából, és az FBI most is dokumentumokat foglalt le. Az FBI élén egyébként az a Christopher Wray áll, akit még maga Trump jelölt a hatóság élére 2017-ben.

A minősített iratok nem megfelelő kezelése miatt 2016-ban az FBI Trump ellenfele, Hillary Clinton ellen is nyomozott – ez volt a híres e-mail-botrány –, ám végül nem emeltek vádat a politikus ellen.

Hogy a volt elnök is megússza-e vádemelés nélkül, azt nem tudni, azonban a Capitolium elleni január 6-i támadás miatt is vizsgálódnak a hatóságok, ezenkívül New York állam ügyészsége az üzletember eszközeinek értékelését és az ezzel járó kedvezőbb hitelfeltételeket érintő csalás ügyében, a manhattani szövetségi ügyész pedig adócsalás miatt nyomoz. A házkutatás hírére a republikánus politikus támogatói a birtokhoz mentek tiltakozni az eljárás ellen.