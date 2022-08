Idén is Zamárdi ad otthont a Strand Fesztiválnak, amit augusztus 18–21. között tartanak. A Máv–Volán csoport szolgáltatásfejlesztésének köszönhetően a Strand Fesztivál TravelPass-szal hét napon át korlátlanul lehet utazni a Balaton menti települések közötti Máv-Start- és Volánbusz-járatokon.

Fotó: László Mudra / Strand Fesztivál Official, Facebook

A Strand Fesztivál TravelPass hét napig érvényes, a kezdő nap augusztus 16. és augusztus 20. között tetszőlegesen választható.

A hétnapos jegy megvásárlásával kényelmesen el lehet jutni a fesztiválra és onnan vissza a szállásra, mert nemcsak a nappali járatokra, hanem az éjszakai buszokra és az óránként közlekedő Bagolyvonatokra is érvényes.

Akár a nyaralás is meghosszabbítható, mert a fesztivál előtti vagy utáni napokban is használható a TravelPass a jegy érvényességi ideje alatt, és nemcsak Zamárdi környékén, hanem akár a Balaton északi partján is lehet vele utazni.

Fotó: Nagy Balázs

Az időszakos jegynek köszönhetően olcsóbb az utazás, mintha minden alkalommal külön jegyet vásárolnánk, ráadásul kényelmesebb és gyorsabb is, hiszen elkerülhető a sorban állás. A Strand Fesztivál TravelPass megvásárolható a Máv-Start jegypénztáraiban, a jegykiadó automatákban

26 év felettieknek 3990,

26 év alattiaknak 2490 forintért.

Online és a Máv-applikációban kedvezményesen lehet megváltani,

26 év felettiek számára 3592,

26 év alattiak számára 2242 forintos áron.

A jegy a vonatokon 2. osztályú utazásra érvényes, 1. osztályon, illetve egyéb szolgáltatások igénybevétele – például helyjegyköteles járatokon, kutya- vagy kerékpárszállítás – esetén meg kell váltani a további kiegészítő jegyeket is. Emelt szintű szolgáltatást nyújtó (feláras) Volánbusz-járatokon pedig a távolsági kiegészítő jegyet is meg kell vásárolni.