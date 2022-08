Vlagyimir Putyin elnök a héten aláírta a rendeletet, amely a „hős anya” címet adja minden olyan nőnek, aki tíz orosz állampolgárt „szül és nevel fel”.

A cím mellé tekintélyes summa, egymillió rubel (6,7 millió forint) is jár, amint a tizedik gyerek betölti az első életévét.

Fotó: Yuri Kadobnov / AFP



Önmagában a gyerekszám nem elég, más feltételeknek is teljesülniük kell. A gyermekeknek „megfelelő szintű ellátásban kell részesülniük az egészségi, oktatási, fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődés érdekében", amelynek értékelési eljárását azonban a CNBC tudósítása szerint nem részletezik.

A cím megszerzéséhez mind a tíz gyermeknek életben kell lennie, kivéve, ha katonai, hivatali vagy polgári szolgálat során, vagy terrortámadásban haltak meg.



A „hős anya” címet 1944-ben vezették be, és meg is maradt egészen a Szovjetunió 1991-es megszűnéséig. Az új „hős anyák” ötágú csillagot ábrázoló medált kapnak. A cím ugyanolyan értékű, mint az általában bátorságért odaítélt Orosz Föderáció Hőse vagy a Munka Hőse kitüntetés.

Az ENSZ adatai szerint 2010 óta folyamatosan csökken a munkaképes korú lakosság Oroszországban is, ami a következő évtizedekben valószínűleg visszafogja a gazdasági növekedést. Az Economist Intelligence Unit idén publikált előrejelzése szerint

az orosz népesség 2050-re 8,4 százalékkal lesz kisebb az 1995-ösnél.

Ezt a folyamatot azonban talán még fel is gyorsítja az Ukrajna elleni háború. A Moscow Times hivatalos forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy január és május között havonta rekordot jelentő 86 ezerrel csökkent a népesség; a korábbi negatív csúcsot 2002-ben mérték havi 57 ezer fővel. A háború ellenére azonban a statisztikai hivatal (Roszsztat) adatai szerint a halálozások száma éves összevetésben csökkent, a különbséget a migráció és a születések számának visszaesése adja. A Roszsztat szerint a teljes népesség 145,1 millió fő.