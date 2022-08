Már képzik az új orosz katonákat

Jelentősen erősítené Ukrajnában tartózkodó haderejét Oroszország a tervezett, a területek elfoglalását megerősítő népszavazások előtt – írja a The Wall Street Journal. Az elmúlt hetekben számos önkéntes zászlóalj jött létre Oroszország-szerte, köztük a 3. hadtest, mely az elakadt keleti offenzívát kívánja újraindítani, miközben a déli ukrán ellentámadást is megállítaná.

Az online látható képek szerint a Moszkvától mintegy 400 kilométerre keletre található Mulinóban található bázison zajló kiképzésen a háborúban mindeddig ritkán használt modern fegyverek használatát is elsajátítják az orosz katonák. Egy nyílt forrásokból dolgozó oknyomozó szervezet, a Conflict Intelligence Team szombaton pedig az ukrán határ felé tartó, különböző fegyverekkel – például Buk föld-levegő rakétarendszerekkel és T-90-es harckocsikkal –megrakott tehervonatokról közölt képeket.

Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

Az Institute for the Study of War szerint azonban

az új hadtest sem borítja majd fel a katonai egyensúlyt a fronton, mondván a jobb eszközök csak jól képzett és fegyelmezett katonák kezében hatékonyak.

Mindezzel párhuzamosan egész Oroszországban toborzási kampányt hirdettek, míg az olyan katonai vállalkozások, mint a Wagner csoport a börtönökben igyekszik harcra kész embereket találni, miután májusban Oroszország eltörölte az életkori korlátokat a toborzás területén, így már 40 fölöttiek is csatlakozhatnak a hadsereghez. Csütörtökön pedig Putyin utasította a haderőt, hogy 137 ezer fővel, 1,15 millióra növelje a létszámot.

Mindez James Stavridis nyugalmazott tengernagy vasárnapi nyilatkozata szerint azonban arra utal, hogy Moszkvának csupán a harc folytatása érdekében új csapatokra van szüksége, miután stratégiai szinten elbukta a háborút.

A hadsereg létszámának növelése azonban feszültségekhez vezet, különösen

a kiképzésnek helyt adó Mulinóban, ahol a lakosok közösségi médiában megjelent írásai szerint a gyakorlatozó újoncok szabadidejükben részegen zaklatják a település női lakóit.

Ukrajna az újabb orosz offenzívára készülve továbbra is sikeresen támad orosz célpontokat a megszállt területeken, így például Melitopolban, miközben Oroszország népszavazásokat készít elő, hogy ürügyet szerezzen arra, hogy elcsatolja az általa ellenőrzött területeket. Kijev szerint azonban ezek a népszavazások nem lehetnek legitimek, hiszen gyakorlatilag a rájuk szegezett orosz fegyverek előtt szavaznának a területek lakosai.