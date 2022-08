Az azerbajdzsáni fegyveres erők katonai műveletet hajtottak végre a Nagorno-Karabakh nevű régióban, a védelmi minisztérium állítása szerint az új harci állásokat felállító milíciák voltak a célpontok – írják azeri források.

A tárca közleménye szerint erre azért volt szükség, mert a milíciák "durván megsértették" a Baku és Jereván között 2020-ban kötött tűzszüneti megállapodást.

A minisztérium azt állítja, több azerbajdzsáni állást is megtámadtak az elmúlt időszakban, a történtek egy azeri katona halálát okozták. A legfrissebb művelet alkalmával, a légicsapás során több katonai jármű is megsemmisült, de a beszámolók szerint már napok óta nagy volt a feszültség a két oldal között. Azerbajdzsán és Örményország már régóta vádolják egymást provokációval, több esetben áldozatokról is beszámoltak.

Fotó: Shutterstock

Az örmény kormány eddig nem kommentálta az eseményeket, ám helyi lapok arról írnak, Baku offenzívát tervezhet a térségben.

Azeri katonai szakértők azt állítják, nem valószínűsíthető háború a két fél között, amely Örményországnak nem is érdeke, mert katonai ereje jóval gyengébb, mint az azerieké. A valószínűsíthetően elfogult nyilatkozók szerint Örményországnak nem szabadna próbára tennie Azerbajdzsán türelmét, és kiemelték, Baku a "regionális béke oldalán áll".

