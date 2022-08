Megérkezett az atomenergia-ügynökség küldöttsége Zaporizzsjába

Megérkezett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttsége Zaporizzsjába, hogy megvizsgálják a háború frontvonalában található atomerőmű biztonsági rendszereinek működését.

Fotó: AFP

A szervezet élén álló, a delegációt is vezető Rafael Grossi egy zaporizzsjai szállodában elmondta, hogy a küldetés egy pár napig fog tartani, ugyanakkor felkészültek arra is, hogy tartósan a helyszínen maradjanak – írja az Al-Dzsazíra.

A küldöttség tagjai az erőmű fizikai állapotának vizsgálatán túl annak dolgozóit is kikérdezik majd Grossi szerint. Az erőmű állapotát az utóbbi napokban széles körű érdeklődés kísérte, különösen a lehetséges nukleáris baleset miatti félelmek miatt, miután mind a két háborús fél a másikat vádolta annak veszélyeztetésével. A NAÜ küldöttségének látogatását is hosszú ideig tartó tárgyalások előzték meg, és a múlt héten egy rövid időre a létesítményt az ukrán elektromos hálózatról is lekapcsolták.