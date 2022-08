Nem kötelező érvényű megállapodást kötött a 4iG Nyrt., a magyar állam képviseletében a Corvinus Zrt., valamint a Vodafone Europe B. V. a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. százszázalékos részvénycsomagjának adásvételéről.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

A gyakorlatban minden iparág, minden ágazat valamilyen értelemben nyereségtermelő terület. Azaz profitot termel. Egyáltalán nem közömbös, hogy ezt a pénzt mire forgatjuk vissza. Ez bármelyik ország esetében igaz

– mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke jelezte: egy fejlődő területen rendszerint beruházások valósulnak meg. A fejlesztéseknek megint csak fontos hozadéka lehet, ha szintén hazai cégek végzik el őket, vagy beszállítói szerepkörben vannak jelen. Ez is áttételes eszköz a hazai gazdaság erősítéséhez.

„Az sem mellékes, ha az adott ágazatban jelentős a kutatás-fejlesztés, az innovációs tevékenység, és ki kell emelnünk a szakképzés és felnőttképzés fontosságát, hiszen az iskolában szerzett tudást a vállalatokkal együttműködve lehet alkalmazni a munkaerőpiacon. A Vodafone esetében ez és a fent említett két tényező egyaránt igaz. Nyereséget termelő ágazatról van szó, amely beruházásigényes” – magyarázta a szervezet elnöke. Parragh László szerint, ha ténylegesen jól működtetik a magyar tulajdonosok a szóban forgó céget, akkor az számtalan előnyt hozhat.

A kamara elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy

ennek az üzletnek van nemzetbiztonsági vonatkozása is. A kibertér ugyanis ma már nem pusztán kommunikációs, hanem nemzetvédelmi, esetenként katonai terület is.

„Már így is nyomasztó a nemzetközi társaságok fölénye, hiszen a mobiltelefonok megjelenése és elterjedése is külföldi vállalatokhoz kötött. Ez igaz a kábeles szolgáltatásokra is. Bár jó néhány cég van, amelynek a nevében benne van, hogy »magyar«, attól még azok nem hazai vállalatok. Ez ne tévesszen meg senkit” – ismertette a szervezet vezetője.

Parragh László szerint kulcskérdés, hogy a hazai tulajdonú társaságoknak milyen a menedzsmentjük. Gyakran felmerül az a vád, hogy az állam rossz tulajdonos, és nem teszi jól, ha beavatkozik a piaci folyamatokba. Ez nem igaz.

Az Orbán-kabinet a balliberális kormányzás alatt kiárusított bankszektorban és a közműszolgáltatás területén is növelte a hazai tulajdon arányát.

„Az egyik koronagyémánt az MVM, benne a Paksi Atomerőművel. A rendszerváltás óta zajlik ezek körében az érdekcsoportok csatározása. Szerencsére itt végig megmaradt az állami tulajdon.

Feltehető a kérdés: hol tartanánk ma, ha ez nem így lenne? Az energiaválság sok keserűséget fog okozni, de a negatív hatása a sokszorosa lenne, ha ezek a társaságok nem lennének magyar kézben. Ez igaz a vízművekre vagy éppen a közösségi közlekedésre is” – mondta végezetül a szervezet vezetője.