A tajvani védelmi minisztérium közölte, hogy vasárnap 12 kínai repülőgépet és öt kínai hajót észleltek Tajvan környékén, köztük öt repülőgépet, amelyek átlépték a Tajvani-szoros középvonalát, miközben Peking katonai tevékenységet folytatott a sziget közelében - közölte a Reuters hírügynökség.

Mint korábban megírtuk, Kína gyakorlatokat tart Tajvan közelében e hónap eleje óta, miután Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának elnöke a szigeten látogatott. Kína vasárnap jelentette be, hogy nem fejezte be a gyakorlatozást, a Kelet-kínai-tenger meghatározott részére augusztus 22-én nem hajózhatnak be a katonaságon kívül más hajók. A gyakorlatban éles fegyvereket fognak bevetni.