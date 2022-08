Rendőrségi drónfelvételek mutatják meg, milyen veszélyes volt a csütörtökön Pécs patacsi városrészében pusztító, gondatlanság miatt keletkezett tűz. A lángok több száz hektárt nyaldostak végig, és a tűz mélyen behatolt a város mecsekoldali negyedeit tarkázó erdőbe.

Fotó: Löffler Péter / BAMA

Három ház teljesen leégett, és több további épület is károsodott abban a tűzben, amely Pécs nyugati külvárosában, a Mecsekoldalban lévő kiskerteknél ütött ki csütörtök délután. Pinceépületek, hétvégi házak és lakóházak – összesen tíznél is több épület – károsodtak a tűzben, és gázpalackok is felrobbantak. Volt olyan ház, ahonnan nem sikerült kimenekíteni a kutyákat sem, és van, ahol még mindig izzik a parázs - írta pénteken a bama.hu.

A károk és a veszély mértékét a drónfelvételek mutatják:

Európát ezen a nyáron is nagy erdőtüzek pusztítják, 16 éve nem volt ilyen rossz a helyzet, és más sem hiányzik, mint hogy Magyarországon is a francia és a spanyol pusztításhoz hasonló méretű tragédia következzen be.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt indított nyomozást az ügyben.

Még aznap előállt névvel egy férfi a Facebookon, vállalva a katasztrófa okozását és minden következményt, többször hangsúlyosan és nyomatékosan bocsánatot kérve, ígérve, hogy minden kárt igyekszik megtéríteni. Magyarázatként annyit írt, hogy

véletlen baleset történt, a lángok viszont megállíthatatlanul terjedtek a helyszínen. A férfit egyébként füstmérgezés miatt kórházba vitték.

Bocsánatot kérek minden pécsitől. Ami egy embertől elvárható, meg fogom tenni a kártérítés érdekében. Isten engem úgy segítsen. Holnap, pénteken reggel a rendőrségre kell mennem. Természetesen alávetem magam a büntetőeljárásnak

– írta a férfi.

A Baranya Megyei Hírportál korábban azt írta, hogy

a tüzet valószínűleg egy helyi lakó okozta, aki gaz- vagy szemétégetés céljából rakhatott tüzet a kertben, amit őrizetlenül hagyott. A férfi értesítette a hatóságokat is.

Egy csütörtöki drónos felderítés alapján több mint 600 hektáron égett az aljnövényzet Táborfalva térségében, Tatárszentgyörgy és Örkény között. A terület egy részén a fák koronája is égett. Ez Magyarországon ritka – emelte ki a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A lángokat csaknem száz tűzoltónak kellett megfékeznie, több mint húsz autóval. A munkálatokban a honvédség is részt vett, helikopterrel szállítottak vizet a közeli orfűi tavaktól, a fürdőzők elképedésére. Civilek szintén segítettek az oltásban, sok erőgép dolgozott a helyszínen.

