Ukrán ellentámadás: brutális csata dúl Herszon körül, az oroszok szerint rengeteg támadót megöltek

Több mint 1200 ukrán katona esett el a déli frontszakaszon meghiúsult ellentámadási kísérlet során – jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a keddi hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint az ukrán fegyveres erők a Mikolajiv-Krivij Rih felől és más irányokból megkísérelt támadása során az orosz hadseregcsoportosulás az elmúlt egy nap alatt 48 harckocsit, 46 gyalogsági harcjárművet, 37 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc nagy kaliberű géppuskával felszerelt kisteherautót, valamint több mint 1200 katonát semmisített meg. Az orosz védelmi tárca a hétfő esti közleményében még 560 fő feletti ukrán veszteségről volt szó.

Öldöklő csata

Közben az ukránok éppen ellenkezőleg, sikerekről számoltak be. Herszon környékén sikerült előrenyomulniuk és már több frontról is támadják a várost. A környéken brutális harcokról számoltak be, folyamatos fegyverropogást lehet hallani.

A várost elfoglalni ugyanakkor nem lesz egyszerű, mert az oroszok az elmúlt hónapokban komoly védelmet építettek ki és felkészülten várják az ukránokat. Ráadásul a BBC szerint ezúttal más taktikára lesz szüksége az ukránoknak, hiszen február óta gyakorlatilag védekeztek, most először támadnak, ami merőben más feladat.

Átverés, mesterfokon

A hírek szerint az ukránok ál-HIMARS rendszereket is bevetettek, amelyek csak összetákolt másolatai a remekül működő amerikai rakétarendszernek. Az elterelő egységekből több tucatot is felállítottak a déli frontvonal mentén, arra kényszerítve az oroszokat, hogy rengeteg rakétát elpazaroljanak a megsemmisítésükre.

Ukrán beszámolók szerint legalább 10 darab drága Kalibr rakétát lőttek ki a kamu célpontokra az oroszok. A Washington Post szerint ezeket a támadásokat ismertette korábban sikeres csapásoknak az orosz média, amely már akkor is gyanús volt, hiszen úgy hangzott, mintha az ukránoknak egyetlen HIMARS-a sem maradt volna. Holott a most indított ellentámadásban is óriási szerepet játszanak a rendkívül hatékony rakétaindítók.

Sugárfertőzésre készülnek

Az Európai Unió ötmillió kálium-jodid tablettát adományozott Ukrajnának az esetleges radioaktív sugárterhelés megelőzésére – közölte az Európai Bizottság kedden. A brüsszeli testület közleménye szerint augusztus 26-án érkezett kálium-jodid tabletták iránti kérelem az ukrán kormánytól. Kijev a támogatást megelőző biztonsági intézkedésként kérte az EU-tól a zaporizzsjai atomerőmű körüli terület védelmi szintjének növelésére.

Közölték:

válaszul az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül azonnal 5,5 millió kálium-jodid tablettát juttatott Ukrajna számára.

A tabletták közül - több mint 500 ezer euró értékben - ötmillió darabot az unió rescEU nevű vészhelyzeti tartalékaiból biztosították, 500 ezer tablettát pedig Ausztria ajánlott fel.