Azoknak az európai alapoknak a pénzeit, amelyeket a szegényebb régiók támogatására szántak, az EU-tagországok az energetikai válság következményeinek felszámolására is felhasználhatják – jelentette ki Ivan Bartos cseh kormányfőhelyettes, regionális fejlesztési miniszter az EU-tagországok kohézióért felelős minisztereinek pénteki prágai tanácskozása után.

Az Európai Unió és az uniós alapok általában hozzájárulhatnak a jelenlegi energetikai válság megoldásához. Lényegében ez már most is folyik

– mondta a miniszterelnök-helyettes, konkrét példaként említve az épületek szigetelésének javítását és fűtési projektjeit.

A pénteki informális találkozón a szakminiszterek elsősorban a jövővel foglalkoztak, azzal, hogy milyen irányba fejlődjön a szervezet kohéziós politikája – ismertette Bartos, és kitért azoknak a projekteknek a befejezésére is, amelyek a magas infláció miatt kerültek bajba.

A miniszterek kiemelt figyelmet szenteltek a váratlan és előreláthatatlan események, például a természeti katasztrófák, járványok vagy háborúk következményeinek felszámolásakor szükséges együttműködésnek. Ezzel összefüggésben került szóba az ukrajnai háború következményeinek felszámolása is.

A kohéziós alapok pénzeinek elosztásakor nagyobb rugalmasságra és gyorsabb ügyintézésre van szükség. Ebben egyetértés volt

– fejtette ki a politikus.

A tárgyalásokon részt vett Elisa Ferreira, az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős főbiztosa,avalamint az Európai Parlament és néhány más uniós intézmény képviselője is. Az EU-tagországok kohézióért felelős minisztereinek tanácskozását azért tartották Prágában, mert ebben a fél évben Csehország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A hét első felében a cseh fővárosban tárgyaltak az uniós tagországok védelmi és külügyminiszterei is.