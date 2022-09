Az amerikai tisztségviselőket a szokásosnál jobban aggasztja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy sor olyan akcióval akarja kompenzálni haderejének megalázó kivonását Harkiv térségéből, amelyek az ukrajnai konfliktus eszkalációjához vezetnének - írja a New York Times.

Fotó: Andrij Marienko/MTI/AP

A nyugati média által szemlézett cikk szerint a Fehér Ház, a külügyminisztérium, a Pentagon és az amerikai titkosszolgálatok úgy vélik, hogy Putyin csalódottsága magasabb fordulatra pörgeti a háborút, de nem tudják, mi pontosan Putyin terve az ukrán ellentámadás okozta fájdalmas veszteség kompenzálására.

A lapnak nyilatkozó amerikai tisztviselők több forgatókönyvet is felvázoltak. Az egyik szerint a következő időszakban válogatás nélkül ukrán városokat bombázhatnak. Más felvetés alapján magas rangú ukrán vezetőket célzó merényletet is végrehajthatnak, és elképzelhetőnek találták azt is, hogy

a NATO-országokban, konkrétan Lengyelországban és Romániában olyan ellátóközpontokat támadnak meg, amelyek nagy mennyiségű fegyvert és katonai felszerelést szállítnak Ukrajnának.

A szóbanforgó beszámoló több magas rangú amerikai tisztviselővel folytatott beszélgetésen alapul, a Biden adminisztráció ugyanis azon tüsténkedik, hogy felmére a következő lépések esetleges hatását, abban a reményben, hogy bízhatnak Ukrajna előrehaladására anélkül, hogy szélesebb konfliktust robbantanak ki.

Mindez egy olyan helyzeben történik, amikor a Háborús Tanulmányok Intézeté (ISW) szerint az ukránok tovább haladnak előre, az oroszok pedig egyelőre még mindig zűrzavarban vannak. Az intézet azt állítja, hogy az orosz erők továbbra is értelmetlen támadó hadműveleteket folytatnak Donyeck városa és Bahmut környékén, ahelyett, hogy a továbbra is előrenyomuló ukrán ellentámadások elleni védekezésre összpontosítanának.

Az ukrán csapatok Harkivból folytatják ellentámadásukat, és bővítik pozícióikat az Oszkil folyótól keletre és a Sziverszki folyótól északra, ez a művelet lehetővé teheti számukra, hogy megtámadják az orosz hadsereget Liman környékén, ahol Moszkva a jelek szerint nem csoportosít át csapatokat.