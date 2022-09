Drágulhatnak a véralvadásgátlók, de nincs ok a pánikra, egy okosóra is segíthet

Az elmúlt napokban több portál is megírta a véralvadásgátló gyógyszerek árának ugrásszerű emelkedését. Az egészségbiztosító egy új hatósági eljárást vezethet be október 1-jétől, amelynek következtében akár 450 százalékkal is emelkedhet a vérhígító készítmények ára. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményt adott ki, amely szerint nincs ok a pánikra. Eközben egy amerikai kutatás keretében azt vizsgálják, hogy miként lehetne okosórákkal csökkenteni a vérhígító készítmények használatát.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pánikkeltésnek nevezte azokat a cikkeket, amelyeket több portál is lehozott a véralvadásgátló készítmények árának növekedéséről. A NEAK felhívta a figyelmet arra, hogy egyes vérhígító gyógyszerek ára valóban emelkedhet, de csupán 5-10, és nem 450 százalékkal, mint ahogy azt egyes lapok megírták. Azt is hozzátették, hogy a kérdéses termékek 99 százalékát nem fogja érinteni a drágulás. Fotó: Jaap Arriens / NurPhoto via AFP A NEAK kifejtette: jogszabályban előírt feladataként félévente felülvizsgálja, hogy a szakmailag egymással helyettesíthető gyógyszerkészítmények esetében ne forduljon elő az, hogy az egyik gyógyszerre több támogatást ad a biztosító, mint a másikra. Mint írják, a biztosítási termékcsoportok kialakításánál bevonják a munkába az illetékes orvosszakma képviselőit, így a gyógyszerek besorolása minden esetben megalapozott, még akkor is, amikor módosításra kerül sor. Hangsúlyozták, hogy ez történik majd október elsejétől a vérhígító és vérrögképződést gátló szerek esetében. A Napi.hu arról írt, hogy a drágulás sokkal nagyobb, akár 450 százalékos is lehet, ami a véralvadásgátló gyógyszerek esetében 4500 forintos, a terápiás készítményeknél pedig több mint 15 ezer forintos árat jelenthet. Ezek a gyógyszerek kiemelt jelnetőségűek, mivel fontos szerepük van a trombózis, a vérrögképződés vagy a tüdőembólia elkerülésében. A véralvadásgátló gyógyszerek típusai A véralvadásgátló gyógyszereknek több típusuk is van, ezeket a Webbeteg gyűjtötte össze. Vannak készítmények, amelyek a megelőzést segítik, mások pedig a már kialakult vérrög további növekedését, feloldását és a szövődmények kockázatának megelőzését segítik. Nagyon fontos, hogy a véralvadásgátló gyógyszert mindig szakorvosi vizsgálatnak kell megelőznie, és kizárólag az orvos által felírt típust és mennyiséget szabad szedni. A leggyakoribb vérhígítók a kis molekulasúlyú heparinok (LMWH). Ezek a készítmények a természetes alvadásgátlási folyamatot gyorsítják fel. Általában ez az első kezelés, amelyet véralvadásgátlást igénylő kórkép esetén alkalmaznak. A hatása gyors és rövid távú, általában akkor alkalmazzák, ha átmeneti vérhígításra van szükség. Például műtétek után, vagy idős fekvőbetegeknél használják. Leggyakrabban a trombózis megelőzésére való. Alkalmazása injekció formájában történik, de izomba nem szabad adni. Előnye, hogy nem szükséges rendszeres laboratóriumi ellenőrzés az adagolása során, és a terhes nők számára ez az egyetlen alkalmazható véralvadásgátló módszer. A kumarinok szájon át bevehető tabletták, főleg szívritmuszavar esetén, pitvarfibrillációnál kell alkalmazni. Hátránya, hogy szedése mellett rendszeres vérvétel szükséges, hogy ellenőrizhessék a hatását, és oda kell figyelni, hogy elkerüljék a túladagolását. Műtét után nem használható, és számos gyógyszer és még a rendszertelen étkezés is hatással lehet a hatékonyságára. Bár nehezen használható gyógyszerfajtáról van szó, mégis gyakran alkalmazzák az otthoni vérhígítás során. Újabb megoldásnak számítanak az új típusú antikoagulánsok. Ez szájon át beszedhető gyógyszer, amely nem igényel sorozatos vérvételt és ellenőrzést. Főleg trombózis kezelésére vagy megelőzésére használható. Hátránya, hogy a biztosító nem támogatja, így rendkívül drága készítmény. Az acetilszalicilsav-tartalmú készítmények az előző három fajtával szemben a vérlemezkék összetapadását gátolják. Főként az artériás rendszer betegségeinél lehet alkalmazni, mivel a vénás oldalon nem ad teljes védelmet. Szájon át beszedhető gyógyszer, rendszeres ellenőrzést és vérvételt nem igényel. Hátránya, hogy csak lassan ürül ki a szervezetből, így a hatása sokáig tart a kezelés után is. A legjobb, ha nem kell véralvadásgátló gyógyszert szedni, de van erre megoldás? Augusztus végén az Északnyugati és a Johns Hopkins Egyetem bejelentette, hogy 37 millió dollárt kaptak a Nemzeti Szív-, Tüdő- és Vérintézettől, hogy tanulmányozzák a stroke megelőzésének új megközelítését a pitvarfibrillációban, a szívritmuszavarban szenvedő betegeknél. A kutatás keretében egyes betegeknek Apple Watch okosórákat adnak, hogy monitorozzák vele a szívritmusukat, és ha elhúzódó problémát észlelnek, akkor esetileg vegyenek be vérhígító készítményt. A kontrollcsoport másik felének a már elterjedt különböző véralvadásgátló kezeléseket kell teljesítenie, csökkentve a stroke kockázatát. Dr. Rod Passman, az Északnyugati Egyetem Feinberg School of Medicine aritmiakutató központjának igazgatója és a tanulmány vezető kutatója a MobiHealthNewsnak adott interjújában elmagyarázta, hogy a kutatás miként vizsgálja a fogyasztói eszközök szerepét a betegek kezelésében. Elmondta, hogy a kutatást a leggyakoribb szívritmusproblémára fókuszálják, ez a pitvarfibrilláció. Azoknál a betegeknél, akik ezzel küzdenek, ráadásul még más szív- és érrendszeri betegségük is van, nagyon gyakori a stroke előfordulása. A szakember kifejtette, hogy a pitvarfibrillációban szenvedő emberek 80 százaléka élete végéig szedi a véralvadásgátló gyógyszereket még akkor is, ha csak évente egy-két rendellenes ciklusa van. Mivel ezek a készítmények rendkívül nagy hatást gyakorolnak a szervezetre, jobb lenne, ha nem kellene szedni őket, amikor nem áll fenn a stroke kockázata. Az emberek életminőségének javulásához vezetne, ha nem minden betegnek kellene folyamatosan szednie ezeket a gyógyszereket, és az egészségügyi rendser számára is költségmegtakarítást eredményezne. Miért pont Apple Watch? Dr. Rod Passman szerint a legtöbb eszköz, amivel ekg-t lehet csinálni, nem áll rendelkezésre a betegek hétköznapjaiban. Jókora nehézséget okoz, ha rendszeresen kórházba kell járnia valakinek, hogy ellenőrizze az állapotát. Dr. Rod Passman szerint a legtöbb eszköz, amivel ekg-t lehet csinálni, nem áll rendelkezésre a betegek hétköznapjaiban. Jókora nehézséget okoz, ha rendszeresen kórházba kell járnia valakinek, hogy ellenőrizze az állapotát. A beültethető szívmonitorok vagy pacemakerek pedig az orvosok számára egyértelmű adatokat közölnek, de a pácienseknek nem feltétlenül. Éppen ezért lehet rendkívül hasznos egy olyan fogyasztási cikk, amely kényelmetlenség nélkül tudja monitorozni a páciens szívritmusát a hétköznapokban, és képes jelzést küldeni, ha valamilyen probléma merülne fel.

