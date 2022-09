Először szólalt meg Süli János a lemondása óta

Az utóbbi időben több kormánytag is nyilvánosan nehezményezte a paksi bővítés időbeli elhúzódását. Pár hónap után be is adta a lemondását a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős államtitkár.

1 órája | Szerző: Sz. E.

Süli János, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) belül a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős államtitkár volt, megbízólevelét május végén vette át Novák Katalin köztársasági elnöktől. Szerdán a VG is megírta, hogy pár hónappal a kinevezése után Süli lemondott a pozíciójáról. Az elmúlt hetekben több kormánytag, köztük Lázár János építési és beruházási miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is nyilvánosan nehezményezte a paksi bővítés időbeli elhúzódását. Ugyanakkor a projekt a napokban több engedélyt is megkapott a hatóságoktól, így például az 5. blokk épületének építéséhez. Augusztus 26-án a beruházás egyik legfontosabb engedélye is megszületett, amely magának az atomerőműnek a létesítésére vonatkozik. Fotó: Laczkó Izabella/ Dunaújvárosi Hírlap Nem a két miniszter kritikája miatt mondtam le, ez a kritika engem nem viselt meg – nyilatkozta telefonon az ATV Híradójának Süli János. Arról azonban nem akart beszélni, hogy mi volt a valódi oka a távozásának. Annyit még elmondott, hogy 66 éves elmúlt, és paksi lakosként, illetve országgyűlési képviselőként van feladata bőven. Ezért elemi érdeke neki is, hogy a paksi beruházás megvalósuljon. A negyedik Orbán-kormányban még tárca nélküli miniszterként felelt a Paks 2. projektért, miniszteri esküjét 2017 májusában tette le. Ebben a minőségében a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelt. Az ötödik Orbán-kormányban államtitkárként vitte tovább ezt a feladatot a KKM szervezetében, miután Paks 2. a külügyi tárcához került. Szijjártó Péter miniszterjelölti meghallgatásán a változást az elmúlt időszak eseményeivel és a soron következő kihívásokkal indokolta.

