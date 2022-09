Rév Marcell operatőr megkapta az Emmy-díjat az Eufória című HBO-sorozat egy epizódjának operatőri munkájáért.

A kreatív Emmy-díjak átadását a hétvégén rendezték meg a Los Angeles-i Microsoft Színházban.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Rév Marcellt már tavaly is jelölték Emmy-díjra az Eufória egyik részéért. Idén a széria második évadából a The Theater And Its Double című epizód fényképezéséért el is nyerte az amerikai Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia (ATAS) díját az egykamerás, egyórás sorozat operatőri kategóriában.

Fotó: Amy Sussman

A szombaton és vasárnap megtartott kreatív Emmy-díjátadó gálán a Netflix Stranger Things, az HBO Max Eufória, a Disney+ A Fehér Lótusz, a CBS The Beatles: Get Back és a Paramount+ Adele: One Night Only című produkciója vitte el a legtöbb díjat, egyenként ötöt.

A Netflix Nyerd meg az életed című sorozata és az Arcane című animációs tévésorozat négy-négy díjat gyűjtött össze.

A szombati díjátadón Barack Obama is Emmy-díjas lett.

A korábbi amerikai elnök az Our Great National Parks című természetfilm-sorozat narrátorként nyerte el a rangos elismerést. A világ nagy nemzeti parkjait bemutató, öt epizódból álló műsort Barack és Michelle Obama produkciós cége, a Higher Ground készítette.

Barack Obama a második amerikai elnök, aki Emmy-díjat kapott. Dwight D. Eisenhower 1956-ban vehetett át az Emmy-különdíjat.

A kreatív Emmy-díjátadón a néhai Chadwick Boseman alakítását posztumusz Emmy-díjjal ismerték el. A Fekete Párduc 2020-ban elhunyt színészét a Mi lenne, ha…?, a Disney+ és a Marvel stúdió produkciójában készült animációs sorozat egyik karakterének hangjáért tüntették ki.

A 74. Emmy-díjátadó gálát, amelyen a legjobb tévésorozatok díjait adják át, szeptember 12-én rendezik meg Los Angelesben.