Csütörtökön erősen felhős lesz az ég, de délután az ország délkeleti felén pár órás napsütés is lehet. Többfelé, több alkalommal várható eső, zápor, délután zivatar is. A déli, délnyugati szél sok helyen lesz élénk. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Fotó: Shutterstock

Pénteken reggel még sokfelé, délelőtt inkább csak északon és nyugaton várható eső, zápor. Ezután délnyugat felől csökken a felhőzet, főleg az Alföldön lehet napsütés, majd estétől délnyugatról újabb esőfelhők érkeznek. A délnyugati szél többfelé lesz élénk. 15 és 25 fok között változik a hőmérséklet, délkeleten lehet nyárias idő.

Szombaton eleinte szórványosan várható további eső, zápor, majd a déli óráktól fokozatosan szakadozik a felhőzet, és egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék. Reggelre ködfoltok képződnek. Estig a délnyugati, estétől az északnyugati szél erősödik meg. 17 és 24 fok közötti alakul a hőmérséklet.

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik szórványos záporokkal, illetve egyre több helyen viharossá fokozódó északnyugati széllel. 16 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hétfőn és kedden felhőátvonulások várhatók mindkét nap, elszórtan záporokkal. Nagy területen lesz erős, hétfőn még viharos az északnyugati szél. 15–17 fok közé gyengül a nappali felmelegedés.