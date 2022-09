Együttműködött a Gyurcsány- és a Bajnai-kabinetben szerepet vállaló Szigetvári Viktorhoz és Ficsor Ádámhoz köthető adatszolgáltatóval, a DatAdattal a Gulyás Márton vezette Partizán.

Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

Az elmúlt napokban azonban nemcsak Gulyás, de Márki-Zay Péter ellenzéki kormányfőjelölt is beszélt külföldi forrásokról. A műsorvezető a Telexnek adott interjújában beszélt a Partizán anyagi hátteréről, és elmondta, hogy forrásaik mintegy harmadát-negyedét a Patreonon keresztüli adományok teszik ki, míg a maradékot magánadományok és pályázatok révén biztosítják.

Márki-Zay pedig arról beszélt a Magyar Hang podcastműsorában, hogy még júniusban is érkeztek százmillió forintos támogatások Amerikából kampányuk finanszírozására – írja a Mandiner.

A lap a Partizán mögött álló Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány két pályázati sikerét emelte ki, ezek a German Marshall Fund kiírásán elnyert 15 ezer dollár és a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán elnyert 200 ezer euró.

A Mandiner szerint az utóbbinál főleg az problémás, hogy a pályázatot kiíró alapítvány egyik vezetője Daniel Sachs, aki a Soros György-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is helyet foglal, míg az előbbinél az, hogy a Soros-féle alapítványtól is kap adományokat.

Márki-Zay kampánya pedig az Action for Democracytól kapott adományokat, ám

nem az általános ellenzéki politikai kampányra, hanem kifejezetten a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak címezve.

Az alapítvány a Mércének adott nyilatkozatában azonban hangsúlyozta, hogy az adományokat kizárólag vagy zömében magyar állampolgárok dobták össze.

A Mandiner írása arra is felhívja a figyelmet, hogy az Action for Democracy tanácsadói, vezetői között ott találjuk Korányi Dávidot, Bajnai Gordon volt tanácsadóját, aki 2021-től Karácsony Gergely párbeszédes főpolgármester várospolitikai főtanácsadója; Anne Applebaum történészt, a Washington Post szerzőjét; Wesley Clark amerikai nyugalmazott tábornokot; és Chris Maroshegyit, aki többek között a Meta (Facebook) stratégiaalkotója.

Az írás szerint az is problémás lehet, hogy a kampány során a hazai adománygyűjtést ugyanaz a kampánytechnológiai vállalat végezte, mint amiről Gulyás is beszélt: a DatAdat. Ez azért lehet baj, mert

a céghez köthető Szigetvári Viktor (Bajnai volt államtitkára), de Ficsor Ádám (Bajnai Gordon volt titkosszolgálati minisztere) is.

A politikai szerepet évek óta nem vállaló Bajnai egykori politikai mozgalma, a Haza és Haladás Alapítvány támogatói mögött úgyszintén feltűntek Soroshoz köthető szervezetek; de a listán szerepelt a Center for American Progress is, jelezve, hogy a baloldali politikus főként az amerikai baloldallal van jóban.

A 2014-ben visszavonult politikus először a főpolgármester kormányfőjelölt mellett állt ki (a már említett Korányi Bajnai tanácsadójaként is feltűnt), majd a vásárhelyi városvezető mellett tette le a garast, akinek a kampányát a DatAdat is segítette.

Gulyás és Márki-Zay sem tagadta, hogy kaptak különböző támogatásokat olyan szervezetektől, melyeknek lehet köze Soros alapítványi tevékenységéhez, ahogy az sem meglepő, hogy a baloldali YouTube csatorna és a baloldali jelölt kampányát a baloldalhoz köthető cég segíti.