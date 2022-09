A tajvani miniszterelnök, Szu Cseng-csang szerint a többszöri figyelmeztetés után a legmegfelelőbb lépés volt lelőni azt drónt, amely a kínai partoknál lévő kis sziget közelében hatolt be a légterükbe csütörtökön. Azt is mondta, hogy Kínának önmérsékletet kell tanúsítania – számolt be a Reuters.

Fotó: Johnson Lai

A tajvani hadsereg először lőtt le azonosítatlan civil drónt. A pilóta nélküli repülő csütörtökön hatolt be a szigetország légterébe az Oroszlán-sziget közelében, amely a Kínához közeli Csinmen-szigetcsoport tagja. A tajvani kormány korábban kemény intézkedéseket ígért a sokasodó légtérsértési esetek visszaszorításáért. Kína válasza szerint Tajvan próbál feszültséget generálni az incidens miatt.

Szu Cseng-csang az újságíróknak elmondta, hogy Tajvan többször is figyelmeztette és önmérsékletre kérte Kínát.

Többször figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseinket. Nem volt más választásunk az önvédelmen kívül: lőttünk. Ez volt a legmegfelelőbb reakció a visszafogottság és az ismételt figyelmeztetések után

– fogalmazott a miniszterelnök, aki azt is leszögezte, hogy soha nem fognak provokálni.

Pekingben Csao Li-jian külügyminisztériumi szóvivő azt mondta, Tajvan kormánypártjának a feszültség generálására tett kísérlete nem jelent semmit,

a kínai Tajvanügyi Hivatal pedig a tajvani média beszámolója szerint azt mondta, „rendkívül nevetséges”, hogy az ország megpróbálja kiélezni a helyzetet.

A Csinmen-szigetcsoport védelmi parancsnoksága azt közölte, hogy pénteken újabb két drónt észleltek, ezek azonban visszafordultak, miután figyelmeztetésként jelzőrakétákat lőttek feléjük. A kínai haderő a múlt hónap eleje, vagyis Nancy Pelosi amerikai házelnök tajpeji látogatása óta gyakorlatozik Tajvan közelében. Kína a demokratikusan kormányzott Tajvant saját területének tekinti.