Koronavírus: elkezdik a negyedik oltások beadását Spanyolországban

Spanyolországban enyhén emelkedni kezdett a koronavírusos esetek száma. Az országban emiatt elkezdik felpörgetni a koronavírus elleni vakcinák negyedik adagjának beadását. Az idős emberek, illetve az egészségügyi dolgozók is az első körben kapják majd meg az oltóanyagot. A szakemberke arra is figyelmeztettek, hogy sok influenzás esettel is találkoznak, ami az év ennek a szakában szokatlan. Várhatóan a korábbi éveknél súlyosabb influenza járvány van kilátásban.

Spanyolországban hétfőn megkezdődött a koronavírus elleni oltás negyedik dózisának széleskörű alkalmazása, amelyet számos tartományban összekötnek az influenza elleni vakcinák beadásával. A spanyol egészségügyi minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy elérhetővé teszi az úgynevezett második emlékeztető oltást, amelyet eddig csak kevesen, meghatározott krónikus betegségekkel küzdők kaphattak meg a dél-európai országban. Fotó: DAVIDE BONALDO / AFP Első körben a nyolcvan év felettiek, mintegy 2,9 millióan, valamint az idősotthonok 390 ezer lakója jogosult az újabb dózisra, amely a vírus újabb variánsai ellen is véd. Az egészségügyi és szociális intézmények dolgozói szintén az első között kérhetik az emlékeztető vakcinát. A felsorolt csoportokat követően a hatvan és nyolcvan év közöttiek számára nyitják majd meg a negyedik adag lehetőségét, azonban az ennél fiatalabb egészséges emberek számára a spanyol egészségügyi hatóságok egyelőre nem ajánlják az újabb dózis. Kongatja a vészharangot az EU: fel kell készülni a járvány újabb hullámára Az Európai Bizottság intézkedéseket javasolt pénteken, köztük az oltási kampányok fokozását és az egészségügyi rendszerek felkészítését, hogy az őszi és a téli időszakban elkerülhető legyen a koronavírus-fertőzés európai esetszámainak újabb emelkedése. Carolina Darias egészségügyi miniszter korábbi tájékoztatása szerint szeptemberben 16 millió adag vakcina érkezik Spanyolországba, amelynek száma az év végéig eléri a 44 milliót. A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy a 47,4 millió lakosú Spanyolországban több mint 40,6 millióan kaptak legalább két dózist a koronavírus elleni vakcinákból, a 40 év feletti lakosság 80 százaléka pedig három adaggal védett. A dél-európai országban több mint két hónapnyi folyamatos csökkenés után a múlt héten először enyhe emelkedést tapasztaltak az új esetek számában, noha a kórházi kezelésre szorulók száma továbbra is alacsony, nem éri el az ellátási kapacitások két százalékát. A spanyol egészségügyi szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy már most regisztrálnak influenza vírusos eseteket is, ami igen ritka az évnek ebben a szakában, és ez a korábbiaknál erősebb járvány lehetőségére figyelmeztet. Több spanyol tartományban, például Baszkföldön, Kasztília és Leónban, vagy Kantábriában a veszélyeztetett csoportok számára a negyedik dózis beadását összekötik az influenza elleni oltással. Von der Leyent megbüntetik a Pfizerrel kötött horribilis szerződés miatt Egy német lap információi szerint megrovást kaphat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Biontech-Pfizerrel kötött 35 milliárd eurós szerződés miatt.

