Német kommandósok rohanták le Putyin milliárdos oligarchájának villáját

Állig felfegyverzett német kommandósok rohanták le Aliser Uszmanov üzbég származású orosz milliárdos oligarcha németországi villáját – közölte a Der Spiegel című lap, amely egy fotót is közzétett az akcióról. A lap cikke szerint Uszmanovot, aki jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, pénzmosással és adóelkerüléssel gyanúsítják. A razzia egybeesett Putyin szerda reggeli bejelentésével, amelyben elrendelte az orosz hadsereg részleges mozgósítását, azaz behívják a tartalékos katonákat az ukrajnai invázió miatt.

Fotó: Getty Images

A német rendőrség Uszmanov bajorországi villájában tartott házkutatást, a Tegernsee tó partján. A beszámolók szerint nagyjából száz rendőr vett részt az akcióban. A razziát több hónapos nyomozás előzte meg, a bajor adóhatóság régóta figyelte Uszmanov ügyeit, és feltételezése szerint jelentős mennyiségű, több millió eurónyi adót nem vallott be a hatóságoknak. Uszmanovnak a környéken még két háza van, illetve a húgának is egy, ezeket is átkutatták a nyomozók.

Ha bebizonyosodnak a vádak, akkor Uszmanovot akár többévi börtönbüntetésre ítélhetik. Az más kérdés, hogy ténylegesen is rács mögé dughatják-e, Uszmanov ugyanis február 28-án, azaz néhány nappal az Ukrajna elleni invázió megindítása után elhagyta Németországot, és magángépén Münchenből Üzbegisztánba, Taskentbe repült.

Uszmanov a világ egyik leggazdagabb embere, több orosz nagyvállalat tulajdonosa, és emellett Európa számos országában vannak, illetve voltak érdekeltségei. Ő volt a főszponzora az Everton angol labdarúgóklubnak is, de a csapat kénytelen volt megszakítani a kapcsolatot az oligarchával és cégeivel. Uszmanovra már a háború kirobbanása után súlyos szankciókat vetett ki az Európai Unió és Nagy-Britannia is.