Putyin: négy új régiója van Oroszországnak

Miután a várakozásoknak megfelelően a házról házra járó fegyveresek által lebonyolított népszavazásokon az Oroszországhoz történő csatlakozást „választották” a megszállt területek lakói, pénteken nagy ünnepségen csatolják ezeket a térségeket Oroszországhoz, amit Vlagyimir Putyin beszéde kísér.

Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Az orosz elnök szerint a kérdéses négy régió – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon – lakói maguk döntöttek az Oroszországhoz történő csatlakozás mellett, ugyanakkor választásukat megjövendölte a történelem. A beszédében a 2014-es ukrajnai forradalmat náci puccsnak nevező elnök a „különleges művelet” halottait Oroszország hőseinek nevezte, de arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna börtönnel fenyegette a népszavazáson résztvevőket.

Putyin elmondta azt is, hogy a Szovjetunió összeomlása sokakat elszakított szülőföldjüktől, ám nem áll szándékában a szovjet állam visszahozása. A beszédében felszólította Ukrajnát, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz és álljon le a katonai műveletekkel.

Mi készen állunk a tárgyalásokra.

– szögezte le.

Az orosz elnök szerint az Egyesült Államok „precedenst” teremtett azzal, hogy nukleáris fegyvert vetett be Japán ellen a második világháborúban. Az atomháború miatti aggodalmak egyre erősödnek, mióta az orosz elnök a múlt héten közölte: „nem blöfföl”, amikor azt mondja, hogy Oroszország kész nukleáris fegyvert bevetni, hogy megvédje a területét. Ezt megismételte pénteki beszédében is.

Moszkva „minden rendelkezésére álló erőt és minden eszközt” felhasznál, hogy megvédje újonnan megszerzett területeit a Nyugat vagy Ukrajna támadásaitól, mondta.



„Sátáninak” nevezte a Nyugatot, amely elvetette az „erkölcsi normákat”, és támadta a liberalizmus, amely szerint elfordult a „hagyományos” és „vallási” értékektől – ellentétben Oroszországgal. Közölte, hogy csak most kezdődött meg a harc „a nagyobb, történelmi” Oroszországért. Beszéde közben az orosz elnök egy perc csendre szólította fel a jelenlévőket azokért a „hősökért, akik harcoltak a különleges katonai műveletben”. „Mindannyian hősök. A nagy Oroszország hősei”, tette hozzá.

Putyin említést tett az Északi Áramlat vezetékről is, és azzal vádolta meg az „angolszász hatalmakat”, hogy ők robbantották fel azt. „A szankciók nem voltak elegek az angolszászoknak, továbbléptek a szabotázshoz”, fogalmazott. „Nehéz elhinni, de tény, hogy ők szervezték meg a robbantásokat az Északi Áramlat nemzetközi gázvezetéken” – jelentette ki. Az Európai Unió is szabotázst gyanít a robbanások mögött, amelyek spekulációra késztették a világot azzal kapcsolatban, hogy ki állhat a történtek mögött. Az orosz kémfőnök szerint a hírszerzési információk arra utalnak, hogy a Nyugat felelős a „terrorista támadásért”. A Fehér Ház elutasította a vádakat, hogy köze lenne az incidenshez, bár őket sejti a háttérben egy brit szakértő is.