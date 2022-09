Az Egyesült Államok csütörtökön újabb szankciókat vezetett be, ezúttal az iráni korlátozások megszegését segítő vállalkozásokat célba véve a lépéssel. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter közleménye szerint Washington többek között két kínai székhelyű vállalkozásra – a Zhonggu Storage and Transportationre és a WS Shippingre – is lesújtott.

Fotó: Anadolu Agency

Az amerikai pénzügyminisztérium pedig egy olyan céghálózat ellen intézkedett, mely több száz millió dollár értékű iráni olajat és olajszármazékot juttatott a világpiacra, főként Dél- és Kelet-Ázsiában – írja a Reuters. A lépés iráni kereskedők mellett az Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban vagy épp Indiában bejegyzett fedőcégeket is érint.

Az Egyesült Államok és Irán ugyan sokáig tárgyaltak a 2015-ös atomalku felélesztéséről, ám a megbeszélések végül nem jártak sikerrel, miközben Iránt tiltakozások rázták meg az erkölcsrendészet drákói szigora miatt.