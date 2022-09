Három külföldi adományozó szervezet biztosan feltűnik a Gulyás Márton által alapított Partizán mögött – írja a Mandiner.

A médiavállalkozás hátterében működő Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány bevallása szerint 200 ezer euró díjazásban részesült a The Foundation for Democracy and Pluralism nevű szervezet meghívásos pályázatán; a szervezet 15 ezer dollárt nyert el a German Marshall Fund kiírásán; és a YouTube-csatorna választási roadshow-jának finanszírozását 98 ezer dollárnyi adományból oldották meg, amely az úgynevezett National Endowment For Democracy nevű szervezettől érkezett.

A Partizán három donorja közül a The Foundation for Democracy and Pluralism szervezet a legfiatalabb, tavaly alakult. Küldetésükről úgy vallanak, szeretnének előmozdítani tisztességes társadalmakat, pluralista demokráciákat olyan európai nonprofit szervezetek támogatásával, amelyek e közös cél érdekében dolgoznak. A szervezet alapítója Daniel Sachs svéd üzletember, aki tagja többek között a Nyílt Társadalom Alapítványok globális menedzsmentjének, és tisztséget vállal a European Council on Foreign Relations elnevezésű agytrösztnél is.

Gulyás Mártonék második támogatója egy ismert civil szervezet, a German Marshall Fund of the United States alapítását 1972-ben jelentette be Willy Brandt volt NSZK-államfő a Harvard Egyetemen, a második világháború utáni újjáépítést segítő amerikai program, a Marshall-segély elindulásának huszonötödik évfordulóján. A washingtoni központú, de berlini, belgrádi és bukaresti irodával is rendelkező szervezet célja eljuttatni azt az üzenetet, hogy az Egyesült Államok és Európa „együtt erősebb”, ezért támogatnak demokráciapárti, emberi jogokat védő civil és egyéb kezdeményezéseket.

A harmadik donor a National Endwoment for Democracy finanszírozta a Partizán előválasztási roadshow-ját. Hivatalos oldaluk szerint a második világháború végéig vezetik vissza a szervezet létrehozását, amikor is az USA tanácsadókat és pénzeszközöket küldött európai médiumok, pártok támogatására.