A WHO szerint továbbra is veszélyhelyzet a koronavírus-járvány, vigyázni kell vele

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán bejelentette, hogy a koronavírus-járvány továbbra is nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősül. A WHO emellett közölte, hogy a világszerte tapasztalható számos kolerajárvány és a vakcinahiány miatt ideiglenesen csak egy adag koleraellenes vakcinát javasol két adag helyett.

Fotó: Afriadi Hikmal

A koronavírus-járvány miatt 2020 januárja óta van érvényben a nemzetközi vészhelyzet.

A világjárványnak még nincs vége

– emelte ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főtitkára.

A vészhelyzeti fokozat fenntartásával a nemzetközi szervezet az akut veszélyre figyelmezteti a kormányokat és a lakosságot, hogy megfelelően fel tudjanak készülni.

Az esetleges korlátozások bevezetéséről azonban az egyes kormányok döntenek.

A világ már jobban fel van készülve a pandémia elleni küzdelemre, mint amikor 2019 végén Kínában kitört a járvány, a súlyos esetek száma is jelentősen visszaesett. A WHO azonban arra figyelmeztet, hogy a vírus továbbra is terjed, és globálisan ismét emelkedik a fertőzöttek száma.

A szervezet adatai szerint eddig világszerte mintegy 620 millióan fertőződtek meg, és 6,5 millióan haltak meg a pandémia miatt.

A valóságban mindkét adat magasabb lehet ennél a be nem jelentett fertőzések és a halálozás okának nem mindig megfelelő feltüntetése miatt.

A WHO szerdán azt is közölte, hogy az eddigi gyakorlatot ideiglenesen felfüggesztve két kolera-védőoltás helyett egy oltást javasol az utóbbi időben világszerte kitört kolerajárványok és a vakcinahiány miatt.

Ez a stratégiaváltás lehetővé teszi, hogy több országba juttassanak el dózisokat a világszerte példátlanul megnövekedett fertőzéskitörések idején – közölte a nemzetközi szervezet.

A kolera egy szennyezett vízzel terjedő bakteriális fertőzés, amelynek tünetei között szerepel a hányás, kiszáradás és kimerültség. A betegség halálos kimenetelű lehet, ha nem kezelik időben. Idén már 29 ország jelentett kolerás megbetegedéseket, míg az elmúlt öt évben évente átlagosan kevesebb mint 20 országból érkezett ilyen jelentés.

Az elmúlt hetekben kolerajárványokat jelentettek többek között Haitiről, Szíriából és Pakisztánból. Haitin több százan kerültek kórházba és többtucatnyian haltak meg az ivóvíz és más alapvető ellátási cikkek hiánya miatt kitört kolerajárvány következtében.

Fotó: Sem van der Wal / AFP

Ideális esetben hat hónap különbséggel két adag vakcina három évig nyújt védelmet a kolera ellen a kutatások szerint. Egyetlen adag is védelmet nyújt, de azt nem vizsgálták, hogy ez a védettség meddig tart.

A WHO illetékesei szerint jobb megoldás, ha minél több embert legalább egyszer beoltanak, mint ha egyes országoknak nem jutna a vakcinából.

A sürgősségi vakcinakészleteket a nemzetközi koordinációs csoport (ICG) kezeli, amelynek tagjai között van a WHO mellett az UNICEF, az Orvosok Határok Nélkül és a Nemzetközi Vöröskereszt.