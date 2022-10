Az ukránok kiszámolták a rájuk zudított bombaeső árát

A hétfői támadássorozatban 84 rakétát és 24 robbanószerrel megpakolt drónt lőtt ki Oroszország, amelyek közül az ukrán csapatok 56-ot tudtak megsemmisíteni – közölte az ukrán belügyminisztérium. Az ukrán Forbes számításai szerint az oroszok 400-700 millió dollárnyi rakétával támadták meg Ukrajnát – összehasonlításképpen, a legutóbbi, hasonló nagyságú és összehangolt akcióban 150-200 millió dollárt becsült a szaklap.

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Szintén a Forbes állítja, hogy az oroszok a háború első két hónapjában 7,5 milliárd dollárnyi rakétát lőttek ki, és Ukrajna a konfliktus kirobbanása óta legalább 16 milliárd dollárnyi orosz felszerelést semmisített meg.

Vlagyimir Putyin szerint a hétfő reggeli kijevi támadássorozat az ukrán „terrortámadásokra" – köztük a Kercsi-szoroson átívelő híd robbantására – adott válasz volt. A szombaton felrobbantott Kercsi-híd az orosz csapatok ellátása szempontjából és szimbolikus értelemben is kulcsfontosságú, a Krím félsziget végleges orosz elfoglalását jelképezi, amelyet maga Putyin nyitotta meg átadásakor. Oroszország masszív csapást mért az ukrán katonai vezetési pontokra, ukrán kommunikációs és energetikai létesítményekre – jelentette ki Putyin, aki arra is emlékeztetett, hogy a Török Áramlat gázvezetékrendszer egyik szakaszának felrobbantására is történt már ukrán kísérlet. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország kemény választ ad, ha ezek folytatódni fognak.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, az ország keddtől leállítja villamosenergia-exportját az ország energetikai infrastruktúrát ért orosz rakétacsapások miatt, hogy stabilizálja saját energiarendszerét.