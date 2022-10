Bár a brazil legfelső bíróság által jóváhagyott eredmény szerint Luiz Inácio Lula da Silva nyerte a brazil elnökválasztás vasárnap rendezett második fordulóját, a hivatalban lévő Jair Bolsonaro azonban egyelőre nem ismerte el nyilvánosan a vereségét, ezért sokan attól tartanak, hogy Donald Trump amerikai elnök módszerét követve vitatni fogja az eredményt. Ezt támasztja alá, hogy már a kampány alatt is alaptalan vádakat fogalmazott meg a választási rendszerrel kapcsolatban, amely szerinte „könnyűvé teszi a csalást”.

Fotó: Sergio Lima / AFP



A Reuters tudósítása szerint Bolsonaro ottani idő szerint hétfőn reggel elhagyta a rezidenciát, és az elnöki hivatalba ment. Ő egyébként az első olyan hivatalban lévő brazil államfő, aki az első ciklusa után elveszítette az elnökválasztást. Hallgatása aggasztó, az azonban némi megnyugvást jelent, hogy kulcsfontosságú szövetségesei közül többen is megszólaltak, és elismerték, hogy Lula győzött. Egyikük, Carla Zambelli parlamenti képviselő, az elnök közeli szövetségese például ezt írta a Twitteren: „MEGÍGÉREM, hogy én leszek Lula elképzelhető legnagyobb ellenzéke.”

Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei, porque Tu Senhor Deus estás comigo.



O sonho de liberdade de mais de 51 milhões de brasileiros continua vivo.



E lhes PROMETO, serei a maior oposição que lula jamais imaginou ter. — Carla Zambelli B22 T10 (@Zambelli2210) October 30, 2022



„Számítunk rá, hogy lesz némi elégedetlenség Bolsonaro támogatóinak a részéről, de ez nem fenyegeti a köztársaság intézményeit” – mondta a brit hírügynökségnek Ricardo Lacerda, a BR Partners bank alapítója és vezérigazgatója. A választási eredmény elleni tiltakozások valóban megkezdődtek, teherautó-sofőrök országszerte legalább hetven helyen lezárták az autópályákat, de befolyásos agrárcsoportok nem csatlakoztak, éppen ellenkezőleg, elítélték a megmozdulást. A fuvarozók alkotják Bolsonaro egyik legfontosabb szavazóbázisát, és okoztak már gazdasági káoszt hasonló megmozdulásokkal. A lezárások egyelőre nem okoztak fennakadást a gabonaszállításban Mato Grosso szövetségi államban, amely az ország legfontosabb agrártermelője.

A külföldi vezetők mindenesetre folyamatosan gratulálnak Lulának, aki január 1-jén lép hivatalba. Alberto Fernandez argentin elnök szerint Lula győzelmével „új korszak kezdődik Latin-Amerika történetében, a remény és jövő ideje”. Fernandez már hétfőn el is utazik Brazíliába, hogy találkozzon majdani kollégájával. Gratulált Lulának Joe Biden amerikai elnök is, aki „szabadnak, tisztességesnek és hitelesnek” nevezte a brazil választást. A voksolást a nemzetközi választási megfigyelők szerint is hatékonyan bonyolították le, egyikük külön hangsúlyozta a Reutersnek, hogy még a katonai ellenőrök sem találtak semmi hibát.

Gratulált Lulának Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök, valamint Olaf Scholz német kancellár.